Cevap Zıt Anlamlısı Nedir? Cevabın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Cevap kelimesinin zıt anlamını soru kelimesi oluşturmaktadır. Bir kelimenin zıt anlamını demek o kelimenin tam karşısında ve tersi olan anlam demektir.



Cevabın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Bir kelimenin zıt anlamı tam tersine denk gelen anlamı demektedir. Cevap kelimesinin diğer bir ismi yanıttır. Yani cevap kelimesinin eş anlamlısı olarak yanıt kullanılır. Cevabın zıt anlamlı kelimesini ise soru oluşturmaktadır. Soru kelimesinin yanında cevabın bir diğer zıt anlamlısını da sual oluşturmaktadır.



Sual ve soru kelimesi de kendi içlerinde eş anlamlı kelimeler olmaktadır. Eş anlamlı kelime bir kelimenin başka bir kelime ile tamamen aynı anlama gelmesi demektir. Kelimelerin hem eş anlamlısını, hem de zıt anlamlısını bilmek Türkçe' ye tam olarak vakıf olmanın önemli unsurunu oluşturur.