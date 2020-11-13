BİST1.2720.00EURO9.130.37USD7.720.49ALTIN465.660.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Çevre kirliliğine dikkat çektiler
    ABONE OL
    13.11.2020 - 07:00 |

    Çevre kirliliğine dikkat çektiler

    Çevre İçin Bir Adım” sloganıyla yola çıkan gönüllü NUN Okulları öğrenci ve öğretmenleri, Beykoz’daki Elmalı Barajı çevresinde biriken atıkları topladı.

    Çevre kirliliğine dikkat çektiler

    Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla 52 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen projede, toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüştürülmek üzere Beykoz Belediyesi temizlik işleri ekiplerine teslim edildi.

    Sıfır Atık” ilkesini benimseyen NUN Okulları’nda, kulüp faaliyetleri kapsamında yılda 800 kilo kağıt, 400 kilo plastik, 200 kilo cam, 132 kilo metal geri kazandırılıyor ve 4 ton biyobozunur atıktan 1 ton komposit elde ediliyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Şok ifade! Bugün Türk avına çıkalım

    Son dakika... Şok ifade! Bugün Türk avına çıkalım

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    Emekliye müjde! İkinci kez hesaba yatacak

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    İnce'den Kaftancıoğlu'na tepki

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

    Sıradaki Haber