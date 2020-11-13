Çevre kirliliğine dikkat çektiler

Çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla 52 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen projede, toplanan atıklar türlerine göre ayrıştırılarak geri dönüştürülmek üzere Beykoz Belediyesi temizlik işleri ekiplerine teslim edildi.



“Sıfır Atık” ilkesini benimseyen NUN Okulları’nda, kulüp faaliyetleri kapsamında yılda 800 kilo kağıt, 400 kilo plastik, 200 kilo cam, 132 kilo metal geri kazandırılıyor ve 4 ton biyobozunur atıktan 1 ton komposit elde ediliyor.