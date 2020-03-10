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    HaberlerEğitim Haberleri Cezaevlerinde lise eğitimi başlıyor
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    10.03.2020 - 07:00 |

    Cezaevlerinde lise eğitimi başlıyor

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, cezaevlerinde lise ve mesleki eğitim merkezleri açılmasına imkan veren “Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü”nü imzaladı.

    Cezaevlerinde lise eğitimi başlıyor

     

    İmza töreninde konuşan Bakan Gül, cezaların iyileştirici, ceza infaz kurumlarının da rehabilite edici işlevinin ancak eğitim faaliyetleriyle hayat bulabileceğini belirterek, “Elbette cezaevi açmak, cezaevinde hükümlü ve tutukluların bulunması kimseyi mutlu etmez ancak hayatın bir realitesi olarak ve suçla mücadele anlamında böyle bir şey meydana geldiğinde, orada da insanca muamele edilmesi, tekrar bu kişinin topluma kazandırılması gerektiği hususu asla aklımızdan çıkmaması gereken temel bir yaklaşımdır. Bugün yaptığımız protokolün temel yaklaşımı da bu çerçevede hazırlanmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da, protokolle cezaevlerindeki eğitim hizmetlerini çeşitlendirip, yaygınlaştıracaklarını belirterek, şunları kaydetti: “Ceza infaz kurumları bünyesinde lise, mesleki eğitim merkezi ya da şubelerinin açılması, bu merkezlerde lise diplomasına erişim programlarına katılım sağlanması, halk eğitim merkezleri aracılığıyla kurslar, sosyal etkinliklerin düzenlenmesi bu çerçeve içinde yer alıyor. Böylece hükümlü ve tutukluların mesleki eğitim merkezlerine kayıtlarının yapılması, kalfalık, ustalık, usta öğreticilik belgesi alması, diploma sahibi olması ve hayatının herhangi bir döneminde bunlardan yararlanması söz konusu olacak. Ceza infaz kurumları içinde müstakil lise veya uygun görülen bir liseye bağlı şubeler açılmasıyla bu faaliyetimizi de gerçekleştirmiş olacağız.” -ANKARA Milliyet  

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