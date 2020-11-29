Çiğnemeden Yutulmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Çiğnemeden yutulmaz atasözü çalışmadan başarılı olunamayacağını belirtir. Buna göre emek verilerek başarılı olunacağı söylenir.



Çiğnemeden Yutulmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Atasözleri sayesinde kısa bir şekilde anlatılmak istenen ifade edilebilir. Atasözleri doğru yerde kendi anlamları ile kullanılmalıdır. Atasözünün anlamı nedir diye merak edilenler TDK aracılığı ile atasözü anlamlarını da öğrenebilirler. Bunun için atasözleri doğru şekilde kullanılabilir. Çiğnemeden yutulmaz atasözü başarı elde etmek için çok emek verilmesi gerektiği belirtilir. Yaşamak için çok çalışmak gerekir. Bunun için en kolay işlerde bile çok emek vermek gerektiği anlatılıyor.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Çiğnemeden yutulmaz atasözü en sık kullanılan atasözlerinden bir tanesidir. Çiğnemeden yutulmaz atasözünde başarıya ulaşmak için çok emek verilmesi gerekildiği anlatılıyor. Her türlü nimetten yararlanmak için çok fazla emek verilmelidir.