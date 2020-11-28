28.11.2020 - 03:52 |
Çıkmadık Candan Umut Kesilmez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Ülkemizde büyüklerimizden bugünlere dek gelmiş olan pek çok atasözü bulunmaktadır. Hatta öyle ki, karşılaştığımız her olaya tepkimizi ve hissettiğimiz her duyguya olan ifademizi bir atasözüyle vurgulayabiliriz. Bu atasözleri bizi bazen karamsarlığa ve düşünmeye sevk ederken, bazıları ise umut verirler. İşte bu atasözlerinden biri de çıkmadık candan umut kesilmez atasözüdür. Peki bu atasözünün anlamı demek ve kısaca açıklaması nasıl yapılabilir? İşte bu konu hakkında merak edilenler.
Çıkmadık candan umut kesilmez atasözü, bir iş kesin olarak sonuçlanmadan o işin peşini bırakmamak gerektiği anlamına gelmektedir.
Çıkmadık Candan Umut Kesilmez Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Bir kimse ne kadar hasta olursa olsun, o kimsenin iyileşme ihtimali her zaman vardır. Yani o kişi ölene dek onun iyileşeceğinden umudu kesmemek gerekir. Aynı şekilde eğer olumsuz sonuçlanacağı düşünülen bir iş varsa, o iş sonuçlanmadan mücadeleyi bırakmamak, peşinden gitmeye devam etmek gerekir.
Atasözünün Kısaca Açıklaması
Eğer bir hasta ölüm döşeğinde olmasına rağmen iyileşme ihtimali varsa, o hastanın iyileşeceğinden umudu kesmemek gerekir.