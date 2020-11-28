Çıkmadık Candan Umut Kesilmez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Çıkmadık candan umut kesilmez atasözü, bir iş kesin olarak sonuçlanmadan o işin peşini bırakmamak gerektiği anlamına gelmektedir.



Çıkmadık Candan Umut Kesilmez Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bir kimse ne kadar hasta olursa olsun, o kimsenin iyileşme ihtimali her zaman vardır. Yani o kişi ölene dek onun iyileşeceğinden umudu kesmemek gerekir. Aynı şekilde eğer olumsuz sonuçlanacağı düşünülen bir iş varsa, o iş sonuçlanmadan mücadeleyi bırakmamak, peşinden gitmeye devam etmek gerekir.



Atasözünün Kısaca Açıklaması



Eğer bir hasta ölüm döşeğinde olmasına rağmen iyileşme ihtimali varsa, o hastanın iyileşeceğinden umudu kesmemek gerekir.