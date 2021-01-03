Cılız Zıt Anlamlısı Nedir? Cılızın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Cılız genellikle zayıf ve çelimsiz kimseler için, bazen de hayvanlar ya da bitkiler için de kullanılabilen bir kelimedir. Halk arasında sıklıkla kullanılan 3 farklı zıt anlamlı kelimesi bulunur.



Cılızın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Cılız belki günlük hayatımızda çok fazla kullanmadığımız, fakat bazen bir insanın, bir bitkinin ya da hayvanın fiziksel özelliklerini tarif ederken kullandığımız bir kelimedir.



Cılızın en çok bilinen zıt anlamlı kelimesi şişmandır. Her ne kadar cılız kelimesinin zıt anlamlı kelimesi olarak gürbüz ya da gür kelimeleri de kullanılsa da, hiçbiri şişman kadar yaygın kullanılan bir kelime değildir. Cılızın farklı zıt anlamı kelimeleri de olsa da, en çok kullanılanlar bunlardır.