03.01.2021 - 04:09 |
Cılız Zıt Anlamlısı Nedir? Cılızın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Türkçede birbirinin zıttı olan pek çok kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerin hem kendileri, hem de zıt anlamlı kelimeleri günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılır. Bu yüzden de bilinmelerinde fayda vardır. TDK'nın çıkarmış olduğu eşanlamlı ve zıt anlamlı kelimeler sözlüklerinde bunların her birine yer verilmiştir. Peki, cılız zıt anlamlısı nedir? Cılızın zıt anlamı olan kelimeler hangileridir? İşte bu konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.
Cılız genellikle zayıf ve çelimsiz kimseler için, bazen de hayvanlar ya da bitkiler için de kullanılabilen bir kelimedir. Halk arasında sıklıkla kullanılan 3 farklı zıt anlamlı kelimesi bulunur.
Cılızın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Cılız belki günlük hayatımızda çok fazla kullanmadığımız, fakat bazen bir insanın, bir bitkinin ya da hayvanın fiziksel özelliklerini tarif ederken kullandığımız bir kelimedir.
Cılızın en çok bilinen zıt anlamlı kelimesi şişmandır. Her ne kadar cılız kelimesinin zıt anlamlı kelimesi olarak gürbüz ya da gür kelimeleri de kullanılsa da, hiçbiri şişman kadar yaygın kullanılan bir kelime değildir. Cılızın farklı zıt anlamı kelimeleri de olsa da, en çok kullanılanlar bunlardır.