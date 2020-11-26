Çivi Çiviyi Söker Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Çetin işlerin üzerinden çetin kişiler gelebilir anlamında ki atasözümüz çivi çakma çiviyi söker olmaktadır.



Çivi Çiviyi Söker Atasözünün Anlamı Nedir?



Güçlü bir durum ya da kişi ancak kendisinden daha güçlü olan bir şey ile yenilir veya giderilir.



Çivi Çiviyi Söker Atasözünün Açıklaması



İnsanların karşısına zaman zaman zorluklar çıkmaktadır. Bazı zorluklar ise çetin ceviz denilen türden olmaktadır. İşte bu zorluklar ile başa çıkabilmenin yolu öncelikle kararlı ve iradeli olmaktan geçmektedir. Daha sonrasında ise en az karşılaşılan durum kadar sert olunması gerekmektedir. Ancak bu şekilde zorlukların üzerinden gelinebilmektedir.



Aynı durum güçlü ve zorlu kişiliklere sahip insanlar için de geçerli olmaktadır. Bu tarz kişiliğe sahip olan kişilerin üstesinden ancak en az onlar kadar sert ve inatçı kişilikler gelebilmektedir. Bu atasözü hem olumlu hem de olumsuz anlamlarda kullanılabilmektedir. Diğer bir değişle insanlar çivi gibi sert ve sivri bir şeyi hem yapıcı anlamlarla hem de yıkıcı anlamlarla kullanma ihtimalleri vardır.