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    HaberlerEğitim Haberleri Çocuklar için yapay kalp pompası ürettiler
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    13.01.2021 - 07:00 |

    Çocuklar için yapay kalp pompası ürettiler

    Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Pekkan, Avrupa Araştırma Konseyi’nden “ERC Proof of Concept” desteği almaya hak kazandı. Pekkan, “Çocuklar için Yapay Kalp Pompası Üretimi” projesi kapsamında aldığı 150 bin euro destek fonuyla çocuklarda sağ kalp yetmezliğinde kullanılacak yapay kalp pompasını geliştirerek, üretiminin sağlanmasını hedefliyor.

    Çocuklar için yapay kalp pompası ürettiler

     

    Projede, ilk kamuoyunda mavi çocuk hastalığı olarak bilinen Fontan kalp hastası çocuklara odaklanılacak.

    Projeyle, fiyatı 80-120 bin dolar arasında olan kalp pompasının daha düşük fiyatla üretilmesi hedefleniyor. Koç Üniversitesi öncülüğündeki projede, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp Hastanesi, Acıbadem ve İstanbul Bilgi üniversiteleriyle ortak çalışılacak.

    Projede elektrik ve kontrol gereksinimi olmayan sadece bir tribünü olacak kalp pompasının keşfinin söz konusu olduğunu belirten Pekkan, “En önemli farkı motorunun olmaması. Dolayısıyla vücut içine girip çıkan kabloları, bağlantıları da bulunmuyor. Projede, yeni bir kan tribünü kullanarak bu problemleri ekonomik olarak çözmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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