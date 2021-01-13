Çocuklar için yapay kalp pompası ürettiler

Projede, ilk kamuoyunda mavi çocuk hastalığı olarak bilinen Fontan kalp hastası çocuklara odaklanılacak.

Projeyle, fiyatı 80-120 bin dolar arasında olan kalp pompasının daha düşük fiyatla üretilmesi hedefleniyor. Koç Üniversitesi öncülüğündeki projede, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp Hastanesi, Acıbadem ve İstanbul Bilgi üniversiteleriyle ortak çalışılacak.

Projede elektrik ve kontrol gereksinimi olmayan sadece bir tribünü olacak kalp pompasının keşfinin söz konusu olduğunu belirten Pekkan, “En önemli farkı motorunun olmaması. Dolayısıyla vücut içine girip çıkan kabloları, bağlantıları da bulunmuyor. Projede, yeni bir kan tribünü kullanarak bu problemleri ekonomik olarak çözmeyi amaçlıyoruz” dedi.