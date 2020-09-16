Çocuklara kuralları mutlaka öğretin

İlkokullarda yüz yüze eğitimin başlaması, velilerde “Çocuğuma virüs bulaşır mı, onu nasıl koruyabilirim” endişesine neden oldu. Bu noktada okulların ve velilerin birlikte önlem alması çok önemli. Yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de tedbir alınması gerektiğini belirten Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, “Korona enfeksiyonundan daha az etkilenmelerinin yanı sıra çocuklar da hastalığı ağır atlatabiliyor ve hayatlarını kaybetme riski taşıyor. Çocuklarımıza da koronavirüs bulaşıyor. Bu gerçekle yüzleşmeliyiz” dedi.



Koronavirüsten korunma yollarının çocuklara sabır ve dikkatle anlatılması gerektiğini aktaran Akkoyunlu, “Önlemleri çocuklarımıza anlayacakları bir dilde anlatmalıyız. Küçük yaş grubuna gerekirse oyun şeklinde anlatmak ve uygulatmak gerekiyor. Çocukların kurala uyması ve önlemleri uygulaması erişkinler kadar kolay ve kontrol altında olmayabilir. Bu sebeple daha dikkatli ve sabırlı olunmalı” dedi.



Servislerde az kişi olmalı



Okulda alınacak önlemlerin ötesinde çocukların özellikle transferi sırasında oluşacak kontrolsüz durumlara dikkat çeken Akkoyunlu, “Servis gibi toplu şekilde sağlanan ulaşım esnasında oldukça özenli davranmak gerekiyor. Eski alışkanlıklarımızdan sıyrılmalıyız. Araçta çok kişinin bulunması doğru değil. Yolcu sayısının düşürülmesi gerekiyor. Ayrıca havalandırması da çok iyi yapılmalı. İmkânlar dahilinde ebeveynlerin çocuklarını, kendilerinin izole bir şekilde okula bırakması daha iyi bir alternatif olabilir” ifadelerini kullandı.



Sadece çocuklara değil ebeveyn, öğretmen ve servis şoförlerine de uygulamanın ciddiyeti ve takibinin anlatılması gerektiğini belirten Akkoyunlu, “Maske takan bir öğretmen, okul görevlisi ya da servis şöförü bir örnek oluşturur. Koronavirüs enfeksiyonundan korunmak için tedbirleri uygulamalı olarak çocuklarımıza gösterebilirsek sorumluluk bilincimizi onlara da aşılarız” dedi.



Eğitimde eşitlik gözetilmeli



Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi de “Pandemide Okul Sağlığı” konulu bir toplantı düzenledi. TTB, okulların açılması kararı verilirken koşulların yerel özelliklere, eğitimin düzeyine, mevcut olanaklara ve gereksinimlere göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:



İzlenecek strateji, eğitimde var olan eşitsizlikleri artırmamalı, tersine bu eşitsizlikleri pandemi koşullarında bile olsa gidermeyi amaçlamalı.



Okulların açılması, eğitimin sürdürülmesi veya ara verilmesi gibi kararlar, mevcut bilgiler ve bilimsel kanıtlar çerçevesinde ülkemize özgü belirlenmiş ölçütlere dayanarak yapılmalı ve bu ölçütler toplumla paylaşılmalı.



Gerek okul çocukları, gerek öğretmenler gerekse aile bireylerinden risk grubunda bulunanlara yönelik alınan koruma önlemleri belirlenmeli ve toplumla paylaşılmalı.



Ders saatleri ve ders araları konusunda ayarlamalar yapılmalı.



Pandeminin oluşturduğu gereksinimler göz önüne alınarak birinci basamak sağlık hizmetleri düzeyinde okul sağlığı hizmetleri yeniden yapılandırılmalı ve etkinleştirilmeli.



Okullarda psikososyal hizmetlerle ilgili ihtiyaçlara yönelik bir yapılanma ve örgütlenme modeli oluşturulmalı.



Teması azaltmaya yönelik uygun yöntemlerin bulunması için MEB, ilgili uzmanlık gruplarından ve sivil toplum kuruluşlarından görüş almalı ve işbirliği yapmalı.



Türkiye’nin bu öncelikli ve önemli konuda kısa, orta ve uzun vadeli bir stratejik plana ihtiyacı var. Bu plan olmadıkça, tüm karar süreçlerinde ve uygulamalarda, öğretmen ile ailelerin katılımı sağlanmadıkça konu içinden çıkılmaz bir hal alabilir.