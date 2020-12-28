Cömert Zıt Anlamlısı Nedir? Cömertin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Kelimeler anlamlarına göre zıt ve eş olacak şekilde ikiye ayrılır. Zıt anlamlı kelimeler, bir sözcüğün tam olarak tersini ifade eden kelime demektir. Her kelimenin zıt anlamı olmayabilir. Genellikle sıfat olabilecek kelimelerin zıt anlamları bulunmaktadır. Cömert kelimesi de karşılığında zıt anlam içeren kelimelere sahip olan bir sözcüktür. İşte, tüm detaylar.
Cömert, kelime anlamı olarak eli açık kimse demektir. Cömert insanlar maddi ve manevi her konuda vericidir.
Cömertin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Cömert kelimesi, elinde bulunan her şeyini esirgemeden paylaşabilen kişiler için kullanılan bir sözcüktür. Başkalarına yardım etmeyi sever. Zıt anlamını inceleyecek olursak cömert zıt anlamlısı pinti kişi anlamına gelmektedir.
Eli açık kimse yerine tam tersi olan eli sıkı kişiler cömert kelimesine zıt anlam olarak denk gelmektedir. Ayrıca cimri kelimesi de yine zıt anlamlarından bir tanesidir. Cömert kelimesi malını bol harcayan, etrafında ihtiyaç sahibi olsun olmasın paylaşan, bonkör kişi anlamına gelmektedir. Var yemez, kıt, eli dar kelimesi de bu noktada cömert kelimesinin zıt anlamı olarak karşımıza çıkar.