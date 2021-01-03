Çözüm Zıt Anlamlısı Nedir? Çözümün Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Çözüm, karışık bir meselenim açıklığa kavuşması ya da bir sorunun aşılması demektir. Bu kelime birçok kalıplaşmış ifadede kullanılır. Örneğin ''Çözüm Odaklı Düşünmek'' ve ''Çözüm Ortağı. Çözüm zıt anlamlısı nedir? Sizin için detaylı bir şekilde araştırdık.
Çözüm ile eş anlamlı olan sözcükler şunlardır: Çare ve Umar.
Çözümün Zıt Anlamı Olan Kelimeler
1-Problem
Fransızca probleme kelimesinden türetilmiştir. Matematikte terim anlamıyla kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A- İletişim problemi yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor.
1.B- Havuz problemlerini çözmekte zorlanıyorum. (Terim anlam)
2-Sorun
Çözümün zıt anlamlısı olan sorun, genellikle ''sorun değil'' kalıbında kullanılır.
Örnek Cümleler:
1.A- Daha büyük bir sorun yaşamamak için şimdiden tedbir almalıyız.
1.B- Benim için gerçekten sorun değil.
3- Mesele:
Mesele kelimesi Arapça kökenlidir. Hem cevabı merak edilen soru hem de çözülmesi gereken sorun anlamına gelir.
Örnek Cümleler:
1.A- Küçük meseleleri abartmakta üstüne yok.
1.B- Bu tür meseleleri çözmek için sabırlı olmak gerekir.
4- Hadise:
Sözlük anlamı olay olan hadise sözcüğü sorun anlamında da kullanılır.
Örnek cümle:
Başına gelen bu hadiseden sonra toparlanması zaman alacak.