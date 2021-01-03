Çözüm Zıt Anlamlısı Nedir? Çözümün Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Çözüm ile eş anlamlı olan sözcükler şunlardır: Çare ve Umar.



Çözümün Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1-Problem



Fransızca probleme kelimesinden türetilmiştir. Matematikte terim anlamıyla kullanılır.



Örnek Cümleler:



1.A- İletişim problemi yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor.

1.B- Havuz problemlerini çözmekte zorlanıyorum. (Terim anlam)



2-Sorun



Çözümün zıt anlamlısı olan sorun, genellikle ''sorun değil'' kalıbında kullanılır.



Örnek Cümleler:



1.A- Daha büyük bir sorun yaşamamak için şimdiden tedbir almalıyız.

1.B- Benim için gerçekten sorun değil.



3- Mesele:



Mesele kelimesi Arapça kökenlidir. Hem cevabı merak edilen soru hem de çözülmesi gereken sorun anlamına gelir.



Örnek Cümleler:



1.A- Küçük meseleleri abartmakta üstüne yok.

1.B- Bu tür meseleleri çözmek için sabırlı olmak gerekir.



4- Hadise:



Sözlük anlamı olay olan hadise sözcüğü sorun anlamında da kullanılır.



Örnek cümle:



Başına gelen bu hadiseden sonra toparlanması zaman alacak.