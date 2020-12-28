Çukur Zıt Anlamlısı Nedir? Çukurun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Kullanım amacına bağlı olarak tek başına ya da cümle içerisinde çukur kelimesi çok fazla değerlendirilir. Gerekli görüldüğü zamanlarda ise farklı durumlara göre zıt anlamlısı ele alınır ve kullanılır.



Çukurun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Kazınmış bir oyuk ya da herhangi bir derin kısım çukur olarak bilinmektedir. Bu doğrultuda çukur kelimesine karşı zıt anlamlı olarak tümsek kelimesini kullanmak mümkündür. Pek çok kişi internet üzerinden de çukur zıt anlamlısı nedir sorusunun cevabını aramakta ve kullanım amacına göre öğrenmeye çalışmaktadır. Çukurun zıt anlamlısı olarak tepe noktası veya çıkıntı gibi karşılıklar açısından tümsek kelimesini değerlendirmek mümkün.



Özellikle cümle içerisinde yaygın olarak kullanılan hem tümsek hem de çukur kelimesi, aynı zamanda tek başına da kullanılabilir. Diğer yandan gerçek anlamı ile beraber mecazi olarak da bir duruma atıfta bulunmak adına değerlendirilmektedir.