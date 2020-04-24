Cüretkar Ne Demek? Tdk'ya Göre Cüretkarlık Kelimesinin Anlamı Nedir?

Cürretkar kelimesi csr kelimesinden türemiş Arapça bir kelimedir. Böylece dilimize Arapça dilinden geçiş bir kelimedir. Türkçe anlamı ise sözlüklerde yürekli olarak geçmektedir.



Cüretkar Ne Demek?



Cüretkar kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş bir kelime olmasına karşın çok sık kullanılmaktadır. Türk Dil >Kurumu sözlüklerinde bu kelimenin anlamı ve doğru yazılışı belirtilmiştir. Cüretkar kelimesi Türk Dil Kurumuna göre anlamını aşağıda sizlere açıkladık.



- Yürekli, saygısız.

- Gereken saygısı olmayan, saygısızlık gösteren, hürmetsiz.

- Tehlikeyi korkusuzca karşılayan, korkusu olmayan, gözü pek, cesur, cesaretli.



TDK'ya Göre Cüretkarlık Kelimesinin Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu sözlükleri kelimelerin anlamları, yazılışları ve eş anlamlarını gösteren sözlüktür. Cüretkarlık kelimesi hangi manaya geldiğini Türk Dil Kurumundan bulmak mümkündür. Cüretkarlık kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre cüretkarlık kelimesi anlamı cüretkar olma durumu olarak sözlüklerde açıklanmaktadır. Cüretkar kelimesi doğru yazılışı ''cüretkar'' olarak belirtilmiştir.



Cüretkar kelimesinin eş anlamlısı da bulunmaktadır. Türk Dil >kurumu sözlüklerinde eş anlamlı kelimeler öğrenilebilir. Eş anlamlı kelimeler anlam yönünden aynı fakat yazılışları farklı kelimelerdir. Cüretkar kelimesinin eş anlamı ise atak, yürekli kelimeleridir. Bu kelimeler cüretkar kelimesinin eş anlamlısı olduğu için ve aynı manaya geldiği için birbirleri yerlerine kullanılabilirler.