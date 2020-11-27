Dağ Başından Duman Eksik Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Makam, mevki ve maddi kazanç her zaman belirli problemleri de beraberinde getirir minvalinde birçok atasözü mevcuttur. Bu sözler bir bakıma gerçek olsa da, çoğunlukla para ve statü bakımından aşağı sınıftaki insanları teselli etmeye yarayan küçük söz oyunları olarak da bilinmekte ve bu sözlerin toplumsal yankısı üzerinde sıkça çalışmalar yapılmaktadır. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Bu sözler, yoksul kimselere zengin ve ayrıcalıklı hayatların da belli sıkıntılar içinde olduğu, dolayısıyla çok da özenilesi hayatlar olmadıkları gibi bir alt metin sunar. Böylece mevcut koşullardan memnuniyet sağlanması olasılığı artar.
Dağ Başından Duman Eksik Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?
TDK bu atasözünü, yüksek mevkilerde olan her insanın ciddi sıkıntılar içinde olabileceği şeklinde açıklar. Yüksek mevkiler, para, güç ve statü gibi, zirvedeki insanları tanımlayan her kazanım, beraberinde birçok problem de getirecektir. Çünkü zirveye çıkmak kadar orada kalmayı sürdürmek de son derece zordur.
Kısaca Atasözü Açıklaması
Yüksek, üst sınıf insanların, üst düzey dertleri de olur ve mevcut konumlarını korudukça bu dertler de her zaman var olur.