Dağ Başından Duman Eksik Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bu sözler, yoksul kimselere zengin ve ayrıcalıklı hayatların da belli sıkıntılar içinde olduğu, dolayısıyla çok da özenilesi hayatlar olmadıkları gibi bir alt metin sunar. Böylece mevcut koşullardan memnuniyet sağlanması olasılığı artar.

Dağ Başından Duman Eksik Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

TDK bu atasözünü, yüksek mevkilerde olan her insanın ciddi sıkıntılar içinde olabileceği şeklinde açıklar. Yüksek mevkiler, para, güç ve statü gibi, zirvedeki insanları tanımlayan her kazanım, beraberinde birçok problem de getirecektir. Çünkü zirveye çıkmak kadar orada kalmayı sürdürmek de son derece zordur.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Yüksek, üst sınıf insanların, üst düzey dertleri de olur ve mevcut konumlarını korudukça bu dertler de her zaman var olur.