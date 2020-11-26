Dağ Dağa Kavuşmaz İnsan İnsana Kavuşur Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Dilimizde bulunan atasözleri ve deyimlerin anlamlarını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden öğrenmek mümkündür. Öğüt veren kalıplaşmış bu sözlerin anlamlarını öğrenerek sizlerde cümle içerisinde kullanabilirsiniz.



Dağ Dağa Kavuşmaz İnsan İnsana Kavuşur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?



İnsanlar, dağlar gibi yerinden kımıldamayan canlılar değillerdir. İnsanlar dostlarından ne kadar uzaklara düşmüş olursa olsun veya buluşmaları ne kadar güçleşmiş olursa olsun günün birinde kavuşurlar. Dağ Dağa Kavuşmaz İnsan İnsana Kavuşur atasözünün anlamı da bu manaya gelmektedir.



Dağ Dağa Kavuşmaz İnsan İnsana Kavuşur atasözünün anlamı TDK sözlüklerinde ise şu şekilde belirtilmiştir:



- Ne kadar uzak düşmüş olursa olsunlar, insanlar günün birinde birbirleri ile karşılaşabilirler.



Dağ Dağa Kavuşmaz İnsan İnsana Kavuşur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı



- Çok uzun süre sonra arkadaşıma kavuşunca dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur sözünü tekrarladım.