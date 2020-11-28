Bu atasözü ''El Elden Üstündür'' sözüyle aynı anlama gelir. Her iki sözde de hedefe ulaşmak için çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulanır.



Dağ Ne Kadar Yüce Olsa Yol Üstünden Aşar Atasözünün Anlamı Ne Demek?



TDK'ya göre Dağ Ne Kadar Yüce Olsa Yol Üstünden Aşar atasözünün iki anlamı vardır.



Birinci Anlamı: İnsanın yeteri kadar isteyip çabaladıktan sonra aşamayacağı engel, başa çıkamayacağı sorun yoktur. Önemli olan bunu istemek ve mücadeleden vazgeçmektir.



İkinci Anlamı: Karşımıza çıkan sorunları gözümüzde büyütmek yerine onlarla nasıl başa çıkacağımızı düşünmeliyiz.



Kısaca Atasözü Açıklaması



1- Kimse kimseden üstün değildir.



2- İyi bir planla aşılamayacak engel yoktur.