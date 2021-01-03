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    HaberlerEğitim Haberleri Dağınık Zıt Anlamlısı Nedir? Dağınığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    03.01.2021 - 04:25 |

    Dağınık Zıt Anlamlısı Nedir? Dağınığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zıt anlamlı olan kelimeler; ilköğretim çağındaki her öğrenciye öğretilen konuların içerisinde bulunmaktadır. Bununla beraber zıt anlamlı kelimelerin öğrenilmesi, ilerleyen zamanlar açısından oldukça önemli konuların içerisinde bulunur. Zıt anlamı merak edilen kelimelerden birisi de dağınık kelimesidir. Peki dağınık zıt anlamlısı nedir? Dağınığın zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? İşte detaylar

    Dağınık Zıt Anlamlısı Nedir? Dağınığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Dilimizde zıt anlamlı kelimelerin nerdeyse her kelimeye karşılık olarak belirtildiğini söylemek mümkündür. Bazı kelimelerin zıt anlamı olmadığı gibi bazı kelimelerin de birden fazla zıt anlamlı karşılığı bulunabilir. Bunun dışında zıt anlamlı kelimeler listesinde araştırılan bir başka kelime dağınık kelimesidir. Dağınık kelimesinin zıt anlamlısı araştırılırken, en kolay yol olan internete başvurulmaktadır. Bu yüzden dağınık kelimesinin zıt anlamlısı ve kelimeye örnek vermek faydalı olacaktır.

    Dağınığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Dağınık kelimesinin zıt anlamının birden fazla olduğunu söylemek mümkündür. Dağınık kelimesinin zıt anlamları; toplu, düzenli ve tertipli olarak belirtilmiştir. Kelimelere örnek olarak ise;

    - Şu odanı bir defa dağınık değil de toplu görsem ne olur acaba?
    - Dağınık masalar yerine toplu masalarda çalışmayı tercih ediyorum.

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