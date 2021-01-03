Dağınık Zıt Anlamlısı Nedir? Dağınığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Dilimizde zıt anlamlı kelimelerin nerdeyse her kelimeye karşılık olarak belirtildiğini söylemek mümkündür. Bazı kelimelerin zıt anlamı olmadığı gibi bazı kelimelerin de birden fazla zıt anlamlı karşılığı bulunabilir. Bunun dışında zıt anlamlı kelimeler listesinde araştırılan bir başka kelime dağınık kelimesidir. Dağınık kelimesinin zıt anlamlısı araştırılırken, en kolay yol olan internete başvurulmaktadır. Bu yüzden dağınık kelimesinin zıt anlamlısı ve kelimeye örnek vermek faydalı olacaktır.



Dağınığın Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Dağınık kelimesinin zıt anlamının birden fazla olduğunu söylemek mümkündür. Dağınık kelimesinin zıt anlamları; toplu, düzenli ve tertipli olarak belirtilmiştir. Kelimelere örnek olarak ise;



- Şu odanı bir defa dağınık değil de toplu görsem ne olur acaba?

- Dağınık masalar yerine toplu masalarda çalışmayı tercih ediyorum.