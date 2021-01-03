Dahil Zıt Anlamlısı Nedir? Dahilin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



​Dahil kelimesi içeride iç ve içinde anlamında kullanılmaktadır. İçinde ve içeride kelimelerinin karşıt anlamı ise dışarıda ve hariç şeklinde kullanılır.



Dahilin Karşıt Anlamı Olan Kelimeler Nelerdir?



Dahilin ters anlamı olan kelimeler hariç ve dışarıda, dışında kelimeleri olmaktadır. Hariç kelimesi içinde bulunmayan ve yokluk gösteren bir anlamda olduğu gibi dışında ve dışarıda anlamında da kullanılmaktadır. Hastanelerde kullanılan dahiliye ve hariciye bölümleri de bu anlatımı desteklemektedir.



Dahiliye iç hastalıkları anlamına gelmekte hariciye ise dış hastalıkları belirlemek için kullanılmaktadır. Bu kelimeler birbirinin karşıtı ve bütünleyici özelliği olarak kullanılmakta olan kelimelerdir. İçeride anlamı karşıtı nasıl dışarıda ise bu anlamlara karşılık gelmektedir. Karşıt özellik gösteren diğer bir kelime ise dış ve çıkarmak kelimeleri de ters anlamlı kelimelere örnek olmaktadır.