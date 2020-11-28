Özellikle tek başına kullanarak güzel anlamı ile değerlendirilebilecek olan bu atasözü, pek çok kişi tarafından da merak ediliyor. Bu atasözü hem eşyalar ve malzemeler hem de insanlar için anlamı üzerinden kullanılabilmektedir.



Darı Unundan Baklava İncir Ağacından Oklava Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Eğer kişinin elinde kötü araç ve gereçler var ise o zaman arzu edildiği gibi iş tamamlanamaz. Ya da iş kötü bir şekilde biter. Diğer yandan yetersiz veya vasıfsız bir kişiden istenilen performansı beklemek hata olur. Bu şekilde hem insan hem de malzemeler arasında bu atasözünü kullanmak mümkün.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Atasözleri anonim olan ve yüzyıllardır kullanılan eğitici ve öğretici özlü sözlerdir. Aynı zamanda deneyim ve tecrübeleri ne günümüze aktarılan ataların sözleri olarak da dile getirmek mümkün.