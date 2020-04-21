BİST97.687-1,27EURO7,590,64USD60,82ALTIN375,78-0,71
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Davet Eş Anlamlısı Nedir? Davet Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
    ABONE OL
    21.04.2020 - 16:47 |

    Davet Eş Anlamlısı Nedir? Davet Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Pek çok değişik organizasyon için çağrılan kişiler adına davet kelimesi kullanılır. Yani davet edilirler. Bu doğrultuda davet kelimesi için alternatif olarak eş anlamlı sözcüğü de bulunmaktadır. Peki, davet eş anlamlısı nedir? Davet kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Davet Eş Anlamlısı Nedir? Davet Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Özel partiler, doğum günleri ya da düğün ve nişan gibi pek çok organizasyon konusunda insanları çağırma yöntemi davet olarak bilinmektedir. Davet kelimesi yerine dilerseniz Türk Dil Kurumu'na göre, ‘çağrı’ sözcüğünü de kullanabilirsiniz.

    Davet Eş Anlamlısı Nedir?

    Davet kelimesi ile beraber aynı anlama gelen çağrı sözcüğü kullanılabilir. Ancak bu kelime günümüzde pek fazla değerlendirilmiyor. Onun yerine birçok değişik organizasyon konusunda davet kelimesi öne çıkmaktadır.

    Davet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?

    Hem davet kelimesi hem de çağrı sözcüğü aynı anlam üzerinden cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilir. Bir kimseyi herhangi bir organizasyona veya düğün gibi pek çok yere çağırma yöntemi olarak davet kelimesi kullanılır.

    ‘’Ben davet edilmediğim yere gitmem.’’

    ‘’Onun çağrısı ile beraber organizasyona katıldım.’’

    Halk arasında ise yaygın olarak davet kelimesinin daha çok kullanıldığını dile getirmek mümkün.

     

    Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    'İbre' ile aramada 15 kilo eroin ele geçirildi

    'İbre' ile aramada 15 kilo eroin ele geçirildi

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Bakmakla Usta Olunsa, Kediler Kasap Olurdu Atasözünün Anlamı Nedir?

    Bakmakla Usta Olunsa, Kediler Kasap Olurdu Atasözünün Anlamı Nedir?

    Sıradaki Haber