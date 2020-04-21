Davet Eş Anlamlısı Nedir? Davet Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Özel partiler, doğum günleri ya da düğün ve nişan gibi pek çok organizasyon konusunda insanları çağırma yöntemi davet olarak bilinmektedir. Davet kelimesi yerine dilerseniz Türk Dil Kurumu'na göre, ‘çağrı’ sözcüğünü de kullanabilirsiniz.



Davet Eş Anlamlısı Nedir?



Davet kelimesi ile beraber aynı anlama gelen çağrı sözcüğü kullanılabilir. Ancak bu kelime günümüzde pek fazla değerlendirilmiyor. Onun yerine birçok değişik organizasyon konusunda davet kelimesi öne çıkmaktadır.



Davet Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Nelerdir?



Hem davet kelimesi hem de çağrı sözcüğü aynı anlam üzerinden cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilir. Bir kimseyi herhangi bir organizasyona veya düğün gibi pek çok yere çağırma yöntemi olarak davet kelimesi kullanılır.



‘’Ben davet edilmediğim yere gitmem.’’



‘’Onun çağrısı ile beraber organizasyona katıldım.’’



Halk arasında ise yaygın olarak davet kelimesinin daha çok kullanıldığını dile getirmek mümkün.