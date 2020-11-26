Davul Dengi Dengine Çalar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözünün ''Davul Bile Dengi Dengine Çalar'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Birlikte yaşamak ve çalışabilmek için uyumlu olmanın gerekli olduğunu anlatan en meşhur atasözlerimizden biridir.



Davul Dengi Dengine Çalar Atasözünün Anlamı Ne Demek?



TDK'ya göre atasözünün 2 anlamı vardır:



1. Anlamı: Uyumlu arkadaşlıklar için fikir birliği şarttır. İnsanların düşünceleri birbirinden ne kadar farklıysa aralarında o kadar fazla tartışma yaşanır. Bu da iletişimin bozulmasına ve ilişkilerinin bitmesine neden olur.



2. Anlamı: Bu atasözü günümüzde daha çok maddi olarak eşit olmayan insanların birbirlerine uygun olmadığını anlatmak için kullanılır.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Kısaca atasözünde, olaylara bakış açısı ve düşünceleri birbirleriyle uyumlu insanların uzun süreli ilişki kurabileceği vurgulanır.