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    HaberlerEğitim Haberleri Davul Dengi Dengine Çalar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    26.11.2020 - 02:02 |

    Davul Dengi Dengine Çalar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    İnsanların bir arada mutlu yaşamaları için aynı duygu ve düşünceleri paylaşmaları gerekir. Aynı kıstas başarı için de geçerlidir. Sadece aynı kafa yapısına sahip olan insanlar ortak çalışmalarda başarıyı yakalayabilir. Zıt karakterler ise sürekli çatışır. Bunda mutsuzluğu ve başarısızlığı beraberinde getirir. Davul dengi dengine çalar atasözünün açıklaması, konusu ve anlamı nedir? Merak edenler için tüm detayları derledik.

    Davul Dengi Dengine Çalar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözünün ''Davul Bile Dengi Dengine Çalar'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Birlikte yaşamak ve çalışabilmek için uyumlu olmanın gerekli olduğunu anlatan en meşhur atasözlerimizden biridir.

    Davul Dengi Dengine Çalar Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    TDK'ya göre atasözünün 2 anlamı vardır:

    1. Anlamı: Uyumlu arkadaşlıklar için fikir birliği şarttır. İnsanların düşünceleri birbirinden ne kadar farklıysa aralarında o kadar fazla tartışma yaşanır. Bu da iletişimin bozulmasına ve ilişkilerinin bitmesine neden olur.

    2. Anlamı: Bu atasözü günümüzde daha çok maddi olarak eşit olmayan insanların birbirlerine uygun olmadığını anlatmak için kullanılır.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Kısaca atasözünde, olaylara bakış açısı ve düşünceleri birbirleriyle uyumlu insanların uzun süreli ilişki kurabileceği vurgulanır.

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