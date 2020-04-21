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    HaberlerEğitim Haberleri Değer Eş Anlamlısı Nedir? Değer Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 02:31 |

    Değer Eş Anlamlısı Nedir? Değer Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Farklı kültürlerden etkilenen dillerde çok sayıda eş anlamlı kelime ile karşılaşılmaktadır. Bu kelimelerin en az birininse yabancı bir dil kökenine sahip olduğu görülmektedir. Peki, gün içinde sık karşılaştığımız değer kelimesinin eş anlamlısı nedir? Gelin, değerin ne demek olduğunu ve eş anlamlarının neler olduğunu birlikte öğrenelim. İşte TDK kaynaklarından derlediğimiz bilgiler.

    Değer Eş Anlamlısı Nedir? Değer Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Değer; toplum bilimi, felsefe ve matematik dallarında karşılığı olan bir terimdir. Bu sebeple de değer ile aynı manaya gelen farklı kelimeler bulunmaktadır.

    Değer Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Eş anlamlı sözcükler arasındaki ilişki her zaman bu kelimelerin cümledeki anlamına göre ele alınmalıdır. Değer, bir şeyin önemini belirtmek için kullanıldığında “kıymet” ile anlamdaş olmaktadır. Bir şeyin para ya da benzer bir ölçüyle değerlendirildiği durumda ise eş anlamı “paha” olmaktadır. Paha ile anlamdaş olarak da bedel sözcüğünün kullanıldığı görülmektedir.

    Her iki kelimenin cümle içerisindeki kullanımı ise aşağıdaki örneklerle görülebilmektedir.

    - Size bu antikayı pahasının çok altında sattığımı bilmeniz gerek.

    - İnsan ailesi ile yaşamanın kıymetini onlardan uzak kalınca anlıyormuş.

     

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