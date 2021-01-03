03.01.2021 - 05:00 |
Deli Zıt Anlamlısı Nedir? Delinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Deli, akli melekelerini yitirmiş, sağlıklı düşünemeyen, gerçek ile hayali birbirine karıştıran kişi demektir. Günümüzde daha çok mecazi anlamda kullanılan deli sözcüğü, çılgın ve pervasız anlamına da gelir. Bir işin sonunu düşünmeden hareket eden ve herkese karşı samimi davranan insanlar içinse ''deli dolu'' ifadesi kullanılır. Deli zıt anlamlısı nedir? Sizin için detaylı bir şekilde derledik.
Eski Türkçe ''telü'' kelimesinden türeyen ''Deli'' birçok deyimde de yer alır. Örnek: ''Deli Gibi Sevmek'' ve ''Deli Divane Olmak''
Delinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:
1- Akıllı:
''Akıllı uslu'' ikilemesinde de geçen akıllı sözcüğü, hem deli hem de aptal kelimeleri ile zıt anlamlıdır.
Örnek cümleler:
1- Bakma onun öyle konuştuğuna, normalde çok akıllı ve olgun bir insandır.
2- Onun kadar çalışkan ve akıllı olmak isterdim.
2- Uslu:
Us sözcüğü akıl ile eş anlamlıdır. Genellikle yaramazlık yapmayan ve büyüklerinin sözünü dinleyen çocuklar için ''uslu'' denir.
Örnek Cümleler:
1- Maşallah, iki çocuğunuz da çok uslu.
2- Şimdi uslu bir çocuk ol ve ödevlerini yap.