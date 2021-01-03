Deli Zıt Anlamlısı Nedir? Delinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Eski Türkçe ''telü'' kelimesinden türeyen ''Deli'' birçok deyimde de yer alır. Örnek: ''Deli Gibi Sevmek'' ve ''Deli Divane Olmak''



Delinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler:



1- Akıllı:



''Akıllı uslu'' ikilemesinde de geçen akıllı sözcüğü, hem deli hem de aptal kelimeleri ile zıt anlamlıdır.



Örnek cümleler:



1- Bakma onun öyle konuştuğuna, normalde çok akıllı ve olgun bir insandır.

2- Onun kadar çalışkan ve akıllı olmak isterdim.



2- Uslu:



Us sözcüğü akıl ile eş anlamlıdır. Genellikle yaramazlık yapmayan ve büyüklerinin sözünü dinleyen çocuklar için ''uslu'' denir.



Örnek Cümleler:



1- Maşallah, iki çocuğunuz da çok uslu.

2- Şimdi uslu bir çocuk ol ve ödevlerini yap.