Deneyim eş anlamlısı nedir? Deneyim kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

Deneyim kelimesinin her alanda kullanımı bulunur. Pek çok kurumsal alanda deneyim kelimesi terim sözlük anlamı ile kullanılmaktadır.

Deneyim Eş Anlamlısı Nedir?

Deneyim kelimesinin eş anlamlısı tecrübedir. Deneyim eski Türkçe'den gelmektedir. Orta Asyalı 'dene-' kökünden türemiştir. Tecrübe ise Arapça kökenli bir kelimedir.

Deneyim Nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde, deneyim sözcüğünün anlamı:

1) Bir insanın yaşamı boyunca ya da belirli bir süre içinde edindiği bilgilerin, durum ve olaylardan elde

ettiği kılgı ve görgünün tümü.

2) Ruh bilimi olarak terim anlamı ise kişinin doğrudan etkinlikler ve algıları ile kazandığı tavır, bilgi ve

beceriler bütününe denilir.

Deneyim Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

Deneyim kelimesinin tecrübe dışında eş anlamlı olan farklı kelimelerde bulunur. Bunlar deney, sınama, terbiye, görgü olarak sıralanabilir. Bu kelimelerin her biri cümle içinde anlam değişikliğine neden olmadan birbiri yerine kullanabilir. Cümle içinde kullanımı olarak ise: ‘Deneyimlerimiz kişiliğimizi geliştirmemizi sağlar’ ya da ‘ Tecrübe kazananların yanlış yapma ihtimali daha azdır’ şeklinde olabilir.