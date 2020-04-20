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    HaberlerEğitim Haberleri Deneyim eş anlamlısı nedir? Deneyim kelimesinin eş anlamı olan sözcükler
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    20.04.2020 - 18:42 |

    Deneyim eş anlamlısı nedir? Deneyim kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

    Deneyim kelimesi hem sosyal, hem de kurumsal alanda çokça kullanılan bir kelimedir. Belirli bir süreç sonunda kazandığı davranışları tanımlamaya çalışan herkes tarafından kullanılır. Deneyim doğru yazılışı nedir? TDK sözlüğünde ne anlama gelir? Birleşik mi ayrı mı yazılır? Eş anlamlısı ne demektir? gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

    Deneyim eş anlamlısı nedir? Deneyim kelimesinin eş anlamı olan sözcükler

    Deneyim kelimesinin her alanda kullanımı bulunur. Pek çok kurumsal alanda deneyim kelimesi terim sözlük anlamı ile kullanılmaktadır.

    Deneyim Eş Anlamlısı Nedir?

    Deneyim kelimesinin eş anlamlısı tecrübedir. Deneyim eski Türkçe'den gelmektedir. Orta Asyalı 'dene-' kökünden türemiştir. Tecrübe ise Arapça kökenli bir kelimedir.

    Deneyim Nedir?

    Türk Dil Kurumu sözlüğünde, deneyim sözcüğünün anlamı:

    1) Bir insanın yaşamı boyunca ya da belirli bir süre içinde edindiği bilgilerin, durum ve olaylardan elde
    ettiği kılgı ve görgünün tümü.

    2) Ruh bilimi olarak terim anlamı ise kişinin doğrudan etkinlikler ve algıları ile kazandığı tavır, bilgi ve
    beceriler bütününe denilir.

    Deneyim Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Deneyim kelimesinin tecrübe dışında eş anlamlı olan farklı kelimelerde bulunur. Bunlar deney, sınama, terbiye, görgü olarak sıralanabilir. Bu kelimelerin her biri cümle içinde anlam değişikliğine neden olmadan birbiri yerine kullanabilir. Cümle içinde kullanımı olarak ise: ‘Deneyimlerimiz kişiliğimizi geliştirmemizi sağlar’ ya da ‘ Tecrübe kazananların yanlış yapma ihtimali daha azdır’ şeklinde olabilir.

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