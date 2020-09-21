Denizli Haritası: Denizli İlçeleri Nelerdir? Denizli İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Denizli ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra kültürel ve turistik olanakları da olan bir şehirdir. Pamukkale Üniversitesi sayesinde öğrencilerin de eğitim hayatı için tercih ettiği bilinmektedir. Kongre ve festivalleriyle de insan trafiğinin yoğunlaştığı zamanlar yaşanmaktadır.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Denizli İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Denizli şehrinde toplam 19 ilçe bulunmaktadır. Denizli'nin toprak genişliği dolayısıyla bazı ilçeleri Akdeniz Bölgesinde, bazı bölgeleri de Ege Bölgesindedir. Denizli'nin komşu illeri Manisa, Aydın, Muğla ve Uşak'tır. Doğal ve tarihi güzellikleri ile ilçelerinde gezilebilecek turistik mekanlar bulunmaktadır. Ayrıca tarihi geçmişi dolayısıyla da tarihi mekanları da uğrak alanlardandır.



Denizli ilindeki tarihi mekanlar şu şekildedir:

Buldan Evleri

Akhan Kervansarayı

Antik Laodikeia Kenti

Tripolis Antik Kenti

Hierapolis Antik Kenti

Denizli İlinin Nüfusu Ne Kadar?



Denizli'nin yüz ölçümü 11.861 kilometrekaredir. Nüfus yoğunluğu kilometrekarede 87'dir. Erkek ve kadın nüfus oranları neredeyse birbirine eşittir. Her geçen yıl Denizli ilinin nüfusunun arttığı görülmektedir. Yıllara göre Denizli ilinin nüfusu:

2020 yılı için tahmini nüfus sayısı 1.043.258

2019 yılı için 1.037.208

2018 yılı için 1.027.782

2017 yılı için 1.018.735

2016 yılı için 1.005.687

2015 yılı için 993.442

2014 yılı için 978.700

2013 yılı için 963.464

2012 yılı için 950.557

2011 yılı için 942.278

2010 yılı için 931.823

2009 yılı için 926.362

2008 yılı için 917.836

2007 yılı için 907.325

Denizli İlinin İlçeleri Nelerdir?



Denizli ilindeki 19 ilçenin isimler şu şekildedir; Çardak, Tavas, Sarayköy, Buldan, Baklan, Bekilli, Merkezefendi, Beyağaç, Çameli, Kale, Bozkurt, Serinhisar, Honaz, Güney, Çal, Çivril, Acıpayam, Akgöl ve Babadağ.



Bu ilçelerden Kale, Beyağaç, Çameli, Acıpayam, Tavas, Serinhisar ve Babadağ, Sarayköy ve Buldan Akdeniz Bölgesinde, diğerleri Ege Bölgesinde yer almaktadır.