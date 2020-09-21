Denizli Haritası: Denizli İlçeleri Nelerdir? Denizli İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Denizli, Türkiye'nin bölgelere göre sınıflandırılmasına iki farklı bölgede de toprakları bulunan bir ildir. Denizli ilinin ilçelerinden bazıları Akdeniz Bölgesinde yer alırken bir kısmı da Ege Bölgesinde yer almaktadır. Ülkemizdeki en büyük 15. il olma özelliğine sahiptir. İlin sembolü horozdur. Ayrıca tekstil, sanayi, ihracat ve ticaret ili olma özelliğine sahiptir. İki farklı bölgenin iklim özelliklerini taşıması farklı ürünlerin yetiştirilebilmesine imkan tanımıştır.
Denizli ekonomik faaliyetlerinin yanı sıra kültürel ve turistik olanakları da olan bir şehirdir. Pamukkale Üniversitesi sayesinde öğrencilerin de eğitim hayatı için tercih ettiği bilinmektedir. Kongre ve festivalleriyle de insan trafiğinin yoğunlaştığı zamanlar yaşanmaktadır.
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Kaynak: cografyaharita.com
Denizli İlinin Kaç İlçesi Vardır?
Denizli şehrinde toplam 19 ilçe bulunmaktadır. Denizli'nin toprak genişliği dolayısıyla bazı ilçeleri Akdeniz Bölgesinde, bazı bölgeleri de Ege Bölgesindedir. Denizli'nin komşu illeri Manisa, Aydın, Muğla ve Uşak'tır. Doğal ve tarihi güzellikleri ile ilçelerinde gezilebilecek turistik mekanlar bulunmaktadır. Ayrıca tarihi geçmişi dolayısıyla da tarihi mekanları da uğrak alanlardandır.
Denizli ilindeki tarihi mekanlar şu şekildedir:
Buldan Evleri
Akhan Kervansarayı
Antik Laodikeia Kenti
Tripolis Antik Kenti
Hierapolis Antik Kenti
Denizli İlinin Nüfusu Ne Kadar?
Denizli'nin yüz ölçümü 11.861 kilometrekaredir. Nüfus yoğunluğu kilometrekarede 87'dir. Erkek ve kadın nüfus oranları neredeyse birbirine eşittir. Her geçen yıl Denizli ilinin nüfusunun arttığı görülmektedir. Yıllara göre Denizli ilinin nüfusu:
2020 yılı için tahmini nüfus sayısı 1.043.258
2019 yılı için 1.037.208
2018 yılı için 1.027.782
2017 yılı için 1.018.735
2016 yılı için 1.005.687
2015 yılı için 993.442
2014 yılı için 978.700
2013 yılı için 963.464
2012 yılı için 950.557
2011 yılı için 942.278
2010 yılı için 931.823
2009 yılı için 926.362
2008 yılı için 917.836
2007 yılı için 907.325
Denizli İlinin İlçeleri Nelerdir?
Denizli ilindeki 19 ilçenin isimler şu şekildedir; Çardak, Tavas, Sarayköy, Buldan, Baklan, Bekilli, Merkezefendi, Beyağaç, Çameli, Kale, Bozkurt, Serinhisar, Honaz, Güney, Çal, Çivril, Acıpayam, Akgöl ve Babadağ.
Bu ilçelerden Kale, Beyağaç, Çameli, Acıpayam, Tavas, Serinhisar ve Babadağ, Sarayköy ve Buldan Akdeniz Bölgesinde, diğerleri Ege Bölgesinde yer almaktadır.