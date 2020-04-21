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    HaberlerEğitim Haberleri Deprem Eş Anlamlısı Nedir? Deprem Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler
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    21.04.2020 - 02:35 |

    Deprem Eş Anlamlısı Nedir? Deprem Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Deprem özellikle son dönemlerde çok sık meydana gelen ve zorlu zamanlar yaşatan bir durumu anlatan kelimedir. Bu kelimenin aynı zamanda bir eş anlamlısı bulunuyor. Peki deprem eş anlamlısı nedir? Deprem kelimesinin eş anlamı olan sözcükler.

    Deprem Eş Anlamlısı Nedir? Deprem Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

    Deprem bir doğal afet olarak yer kabuğunun sarsılması ile oluşan bir titreşimdir. Bu titreşim doğrultusunda Türk Dil Kurumu için deprem kelimesi, ‘zelzele’ sözcüğü üzerinden eş anlamlı olarak kullanılabilir.

    Deprem Eş Anlamlısı Nedir?

    Deprem kelimesinin karşılığı olarak eş anlamlı şekilde zelzele sözcüğü kullanılabilir. Kısaca yer kabuğunun katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi depremi ortaya çıkarmaktadır. Böylece yeryüzünde pek çok bina ve farklı yapı şiddetli şekilde sallanır. Bu sallantı için hem deprem kelimesi hem de zelzele sözcüğü kullanılabilir.

    Deprem Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

    Okunuşu ve yazılışı ayrı olan deprem ile zelzele sözcüğünü eş anlamlı şekilde kullanabilirsiniz.

    ‘’Dün gece büyük bir deprem oldu.’’

    ‘’Yaşanan zelzele herkesi korkuttu.’’

    Bu şekilde tek başına ya da cümle içerisinde her iki sözcüğü de kullanabilirsiniz. Ortak anlam ifade etmesiyle duruma göre değerlendirmek mümkün.

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