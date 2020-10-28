Dersler online ama ücretler zamlı

Üniversitelerde, mart ayından bu yana uzaktan eğitim yapılıyor. Normal dönemlerde, akşam saatlerinde derslere giren ikinci öğretim programlarındaki öğrenciler de pandemi nedeniyle bazı üniversitelerde, örgün öğretimlerle aynı zamanda gündüz saatlerinde online ders alıyorlar. Bu durum öğrencileri adeta isyan ettirdi. Çünkü örgün öğretimdeki öğrenciler, harç yani öğretim ücreti ödemezken, ikinci öğretimdekiler ödüyor. Üstelik bu yıl ücretlere yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı.

Öğrenciler, öğretim üyelerinin ek ders ücreti, üniversitelerin elektrik, ısınma, güvenlik gibi masraflarının azalması nedeniyle ücretlerde indirim beklerken zam yapılmasına tepkililer. Öte yandan çalışmak için ikinci öğretimi seçen ve derslerin sabah yapılması nedeniyle çalışamadığı için mağdur olduğunu belirten öğrenciler de var.

Örgünde ödenmiyor

İkinci öğretim öğrencileri, örgün öğretim öğrencilerinden 5-20 puan daha düşük puanla aynı bölümlere giriyor, derslerini de genellikle saat 17.00’den sonra alıyorlar.

Mezun olduklarında ise örgün öğretimdeki öğrencilerle aynı diplomaya sahip oluyorlar, diplomalarında da ikinci öğretim ibaresi bulunmuyor. Bu programlar, düşük puanla aynı diplomaya sahip olma avantajının yanı sıra yarı zamanlı çalışmak zorunda kalan öğrenciler tarafından da tercih ediliyor.

Üniversitelerdeki harçlar konusu ise yıllardır öğrencilerin öncelikli gündemlerinden biri. Bakanlar Kurulu kararıyla 2012’de birinci öğretimde okuyan öğrencilerden alınan harçlar ve açıköğretimdeki katkı payları kaldırıldı. Ancak ikinci öğretimde okuyan öğrenciler ile uzaktan öğretimde okuyanlardan, öğrenim ücreti alınmaya devam edildi. Öğrenciler, önceki yıllarda da bu duruma tepki gösteriyorlardı ancak derslerin online yapılması nedeniyle bu yıl ücretlerin kaldırılması gerektiği görüşündeler.

İkinci öğretimde okuyan öğrencilerin, konuyla ilgili görüşleri şöyle:

5 bin TL olan var

İkinci öğretim ücretleri programlara göre değişiyor. En düşük ücret meslek yüksekokullarındaki programlardayken en yüksek ücret ise Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Devlet Konservatuarı’nda. Bu yıl ikinci öğretim ücretlerine ortalama yüzde 10 zam geldi. Örneğin geçen yıl 2.134 TL olan veteriner fakültesi 2.319 TL’ye, 1.155 TL olan hukuk fakültesi 1.255 TL’ye, 4.268 TL olan konservatuar ise 4.639 TL’ye çıktı. Bazı programların ücretleri şöyle:

Devlet Konservatuvarı: 4.639 TL

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi: 4.639 TL

Veteriner Fakültesi: 2.319 TL

Mühendislik-Mimarlık: 1.661 TL

Güzel Sanatlar Fakültesi: 2.091 TL

Hukuk Fakültesi: 1.255 TL

İletişim Fakültesi: 1.045 TL

İlahiyat Fakültesi: 1.116 TL

Eğitim Fakültesi: 1.116 TL

Turizm MYO: 836 TL

Pandemiyle birlikte bütün planları altüst oldu

Meltem Seyhan: İkinci öğretimi tercih etmemizin nedeni hem çalışıp hem de eğitim alabilmek. Ben de bu nedenle ikinci öğretimi seçtim. Gündüzleri çalışıp akşamları da derslere katılmayı planlıyordum. Ancak şimdi online dersleri sabah başlatıyorlar. Çalıştığım için çoğu dersi kaçırıyorum, iş yerinde boşluk bulunca girmeye çalışıyorum ama verimli olmuyor.

Arzu Kıycak: Bu yıl ikinci öğretim ücretlerine pandemiye rağmen zam yapıldı. Ayrıca ikinci öğretim öğrencisiyiz ama örgün öğretimdeki öğrencilerle sabah aynı dersi alıyoruz. Bu konuda hocalarımıza itiraz ettik ancak onların da yapabileceği bir şey yok.

Veysel Günay: Hiçbir ekstra masraf harcanmamasına rağmen öğrencilerden fazla ücret istenmesi etik değil. Eşit ve adaletli eğitim istiyoruz.

Şevket Ertürk: Yüz yüze alamadığımız eğitim için zamlı harç parası ödemekten rahatsızım. Buna ek olarak birinci öğretimlerle aynı saatte derse giriyoruz. O zaman ikinci öğretimin ne anlamı kaldı?

Tuğba Çavuşoğlu: Para veriyorduk zaten şimdi yüz yüze eğitim olmamasına rağmen bir de zam yaptılar. Normalde derslerimiz akşam başlaması gerekirken sabaha ders koydular. Örgün öğretim öğrencileriyle aynı zamanda derslere giriyoruz. Bu hiç etik değil.

Nevzat Umut: Bu dönem uzaktan eğitim olmasına rağmen harç alınmaya devam ettiği gibi bir de yüzde 10 zam yapıldı. Bu acımasızlık ve düşüncesizliktir. Pandemide zaten birçok sıkıntı yaşıyoruz. İkinci dönem üniversiteler açılır diye evlerimizi kapatma konusunda kararsız kaldık. Mart ayından beri boş evlere kira verenler var. Şimdi bu harç ücretleri iyice zora soktu.

Ayşen Gürgür: İkinci öğretim harçları en azından bu süreçte kaldırılmalıydı. Ancak o yapılmadığı gibi bir de zam yapıldı. Ayrıca aynı dersi alan tüm sınıfları birleştirdiler. Şimdi ikinci öğretim öğrencileri olarak sabahın erken saatlerinde ders alıyoruz.