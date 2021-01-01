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    01.01.2021 - 14:01 |

    Dert Zıt Anlamlısı Nedir? Derdin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Çoğu kelimelerin genel olarak zıt anlamları bulunmaktadır. Dert kelimesi de bu kelimelerden bir tanesini oluşturmaktadır. Dert kelimesinin Türk Dil Kurumunca anlamı üzüntü hastalık kötü durum kaygı ve tasa anlamına gelmektedir. Dert zıt anlamlısı nedir? Derdin zıt anlamlısı olan kelimeler nelerdir? Bu soruların cevabını sizler için derledik.

    Dert Zıt Anlamlısı Nedir? Derdin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Dert kelimesi hayatımızın içerisinde yer alan en büyük unsurlardan birini ifade eder. Birçok atasözü ve deyim içerisinde kullanılmış bir kelimedir.

    Dert Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler

    Dert kelimesi Türkçe de oldukça yaygın olarak tercih edilen kelimelerin başında gelmektedir. Bunların yanı sıra Türkçede her kelimenin bir eş ve birde zıt anlamı bulunmaktadır. Dert kelimesinin zıt anlamı çare ve derman olarak açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra dert kelimesinin zıt anlamını çare oluşturmaktadır.

    Dert kelimesinin eş anlamı da bulunmaktadır. Dert kelimesinin bir de eş anlamı keder üzüntü ağrı kaygı ur hastalık sözcüğü oluşturmaktadır. Yani keder kelimesi hem tasanın hem de dermanın zıt anlamlısı olmaktadır. Zıt anlamlı kelime mana olarak bir kelimenin tam tersi anlamına gelen diğer kelime manasına gelmektedir.

     

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