Dert Zıt Anlamlısı Nedir? Derdin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Dert kelimesi hayatımızın içerisinde yer alan en büyük unsurlardan birini ifade eder. Birçok atasözü ve deyim içerisinde kullanılmış bir kelimedir.

Dert Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Kelimeler

Dert kelimesi Türkçe de oldukça yaygın olarak tercih edilen kelimelerin başında gelmektedir. Bunların yanı sıra Türkçede her kelimenin bir eş ve birde zıt anlamı bulunmaktadır. Dert kelimesinin zıt anlamı çare ve derman olarak açıklanmaktadır. Bunun yanı sıra dert kelimesinin zıt anlamını çare oluşturmaktadır.

Dert kelimesinin eş anlamı da bulunmaktadır. Dert kelimesinin bir de eş anlamı keder üzüntü ağrı kaygı ur hastalık sözcüğü oluşturmaktadır. Yani keder kelimesi hem tasanın hem de dermanın zıt anlamlısı olmaktadır. Zıt anlamlı kelime mana olarak bir kelimenin tam tersi anlamına gelen diğer kelime manasına gelmektedir.