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    HaberlerEğitim Haberleri Deveyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
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    26.11.2020 - 04:14 |

    Deveyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri günlük hayatta sık sık kullanılan sözlerdir. Kalıplaşmış, özlü cümlelerdir. İnsanları hem uyarıcı hem de öğüt verici bir niteliğe sahiptir. Eskiler tarafından geçmiş zamanda yaşanmışlıklar sonucu oluşmuşlardır. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur atasözü de bunlardan biridir. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur atasözünün anlamı nedir? Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur atasözünün cümle içerisinde kullanımı nasıldır ve benzeri bilgileri derledik.

    Deveyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur atasözü bazen yapılan ve küçük bir şeymiş gibi görülen bir eylemin çok büyük zararlara yol açabileceğini belirtmek ve bu konuda insanları uyarıcı nitelikte bir atasözüdür.

    Deveyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

    Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur atasözü sık sık günlük hayatta kullanılmaktadır. Bu atasözünün anlamı: Küçük bir çıkar peşinde koşmak, çoğu kez kişinin büyük zararlara uğramasına yol açabilir.

    Deveyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur Atasözünün Cümle İçerisinde Kullanımı

    Bu atasözü çeşitli cümle türlerinde kullanılmaktadır. Örneğin: Bu hayatta şunu unutma ki deveyi yardan ayıran bir tutam ottur.

     

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