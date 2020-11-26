Deveyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur atasözü bazen yapılan ve küçük bir şeymiş gibi görülen bir eylemin çok büyük zararlara yol açabileceğini belirtmek ve bu konuda insanları uyarıcı nitelikte bir atasözüdür.



Deveyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?



Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur atasözü sık sık günlük hayatta kullanılmaktadır. Bu atasözünün anlamı: Küçük bir çıkar peşinde koşmak, çoğu kez kişinin büyük zararlara uğramasına yol açabilir.



Deveyi Yardan Uçuran Bir Tutam Ottur Atasözünün Cümle İçerisinde Kullanımı



Bu atasözü çeşitli cümle türlerinde kullanılmaktadır. Örneğin: Bu hayatta şunu unutma ki deveyi yardan ayıran bir tutam ottur.