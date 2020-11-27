BİST1.3420.00EURO9.410.24USD7.880.18ALTIN458.03-0.85
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Dezavantajlı gençler için iş fırsatı
    ABONE OL
    27.11.2020 - 07:00 |

    Dezavantajlı gençler için iş fırsatı

    Yaşar Üniversitesi, Avrupa ülkesi kuruluşlarıyla iş gücü piyasasına girmekte zorlanan dezavantajlı gençlerin istihdamını kolaylaştıracak  bir proje hayata geçirdi. Bu kapsamda geliştirilen çevrimiçi mentorluk platformu ‘EMPLOY e-Hub’ ile gençler, kariyer danışmanlığı alabileceği uzmanlar, gençlik çalışanları ve akranlarıyla doğrudan ve ücretsiz iletişime geçebilecekler.

    Dezavantajlı gençler için iş fırsatı

     

    “Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İş Birliği Programı” kapsamında 134 bin Euro hibe desteği alan EMPLOY Projesi, 6 kuruluşun stratejik ortaklığında yürütülüyor. Türkiye’den Yaşar Üniversitesi’nin yer aldığı projenin diğer ortakları Bulgaristan’dan Finans, İşletme ve Girişimcilik Üniversitesi ile Hukuk ve İnternet Vakfı, Slovenya’dan CELJE Gençlik Merkezi, İtalya’dan TDM 2000 ile Macaristan’dan EMINA Kariyer Rehberlik Vakfı oldu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 26 Kasım Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

    Yüz binlere güzel haber! Erken emekli olacaklar...

    Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

    Memur ve emeklilerin zam oranları ne?

    Son dakika: Bakan Koca 'aktif hasta sayımız artıyor' diyerek duyurdu! Son 24 saatte 29.132 yeni vaka...

    Son dakika: Bakan Koca 'aktif hasta sayımız artıyor' diyerek duyurdu! Son 24 saatte 29.132 yeni vaka...

    Sıradaki Haber