Dezavantajlı gençler için iş fırsatı

“Erasmus+ Ana Eylem 2 (KA2) Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İş Birliği Programı” kapsamında 134 bin Euro hibe desteği alan EMPLOY Projesi, 6 kuruluşun stratejik ortaklığında yürütülüyor. Türkiye’den Yaşar Üniversitesi’nin yer aldığı projenin diğer ortakları Bulgaristan’dan Finans, İşletme ve Girişimcilik Üniversitesi ile Hukuk ve İnternet Vakfı, Slovenya’dan CELJE Gençlik Merkezi, İtalya’dan TDM 2000 ile Macaristan’dan EMINA Kariyer Rehberlik Vakfı oldu.