Dik Zıt Anlamlısı Nedir? Dikin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Zıt anlamlı kelimelerin bir diğer karşılığı ise karşıt anlamlı kelimeler olmaktadır. Bir dilin zenginliklerinden birisi de zıt anlamlı kelimeler olmaktadır. Zıt anlamlı kelimelerin bilinmesi anlatımın manası açısından önemli olmaktadır. Sizler için dik zıt anlamlısı ile ilgili bilgilerin yanı sıra bu kelimelerin anlamları üzerinde de bilgileri derledik.
Dik dilimizde sıfat kelimelerden birisi olmaktadır. Matematikte kullanılan bir terim olmasının yanı sıra
Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde geçen anlamları şu şekilde olmaktadır. Yatay bir düzlem baz alınarak yerçekimi doğrultusunda olan, eğik olmayan, yatık durmayan, sert olan, kalın ses, sert bakış, aksi söz, kaba davranış ve son olarak da matematik terimi olarak birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş olandır.
Dik Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Dik kelimesinin sıfat olması gibi zıt anlamlıları da sıfat olmaktadır. Dik kelimesinin karşıt anlamlı kelimeleri ise eğik ve yatay olmaktadır. Dik kelimesinin ve zıt anlamlıları olan yatay ve eğik kelimelerinin aynı yargı cümlesi içerisinde kullanılması ise anlatım bozukluklarına yol açmaktadır. Bunun için zıt anlamlı kelimelerin aynı yargı içerisinde kullanılmaması gerekmektedir.