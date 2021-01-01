Dik Zıt Anlamlısı Nedir? Dikin Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Dik dilimizde sıfat kelimelerden birisi olmaktadır. Matematikte kullanılan bir terim olmasının yanı sıra

Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde geçen anlamları şu şekilde olmaktadır. Yatay bir düzlem baz alınarak yerçekimi doğrultusunda olan, eğik olmayan, yatık durmayan, sert olan, kalın ses, sert bakış, aksi söz, kaba davranış ve son olarak da matematik terimi olarak birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş olandır.

Dik Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Dik kelimesinin sıfat olması gibi zıt anlamlıları da sıfat olmaktadır. Dik kelimesinin karşıt anlamlı kelimeleri ise eğik ve yatay olmaktadır. Dik kelimesinin ve zıt anlamlıları olan yatay ve eğik kelimelerinin aynı yargı cümlesi içerisinde kullanılması ise anlatım bozukluklarına yol açmaktadır. Bunun için zıt anlamlı kelimelerin aynı yargı içerisinde kullanılmaması gerekmektedir.