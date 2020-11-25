Dikensiz Gül Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Dikensiz gül olmaz atasözünün konusu çoğunlukla her güzel şeyin bir bedeli olduğunu belirtir. Dolayısı ile insanların yaşadığı her başarı ve mutluluğun da bazı olumsuzluklarının olduğu dile getirilir.

Dikensiz Gül Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Atasözleri, daha önce yaşayan kişiler tarafından tecrübe edilmiş olaylar hakkında söylenen ve doğruluğuna inanılan söz olarak bilinir. Buna göre her bir atasözünün kullanılacağı belli başlı yerler vardır. Aynı zamanda atasözü cümledeki anlamı pekiştirmek ve doğru ifadeler söylemek amacıyla kullanılır. Dikensiz gül olmaz atasözü ile anlatılmak istenen de edilen her başarının ve mutluluğun ufak tefek olumsuzlukları da olabileceğidir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Dikensiz gül olmaz atasözünden anlatılmak istenen aslında yaşanacak her başarının elde edilme süresinde ufak tefek olumsuzluklarla karşılanabileceğidir. Buna göre mutlulukta da başarıda da bu olumsuzluklar ile başa çıkmak önemlidir.