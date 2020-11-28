Dilin Kemiği Yok Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Dilin kemiği yoktur atasözü, dilin fizyolojik yapısından yola çıkarak iki anlamada gelen ve halk arasında sıklıkla kullanılan bir değiş olmaktadır.



Dilin Kemiği Yok Atasözünün Tanımı



İki farklı alamı bulunan bu atasözümüzün ilk anlamı, laf söylemek kolaydır. O yüzden genellikle düşünmeden konuşulmaktadır. Atasözünün bir diğer anlamı ise; bugün konuşulan bir şey, ertesi gün inkar edilebilir olduğudur.



Dilin Kemiği Yok Atasözünün Açıklaması Nedir?



İki farklı anlamda da kullanılan bu atasözümüzün ilk anlamının açıklaması şu şekilde olmaktadır. Nasıl ki dil kolay bir şekilde hareket ederse ve hareket ederken de hiç düşünmezse, laflar da bu şekilde kolayca ve düşünmeden söylenir. Düşünmeden söylenen bu sözler ise bazı zamanlarda karşı tarafa zarar verebilmektedir. Atasözünün ikinci anlamının açıklaması ise; Dilin oynak olması gibi söylenen sözler de oynak olabilmektedir. İnsanlar söyledikleri her şeyi daha sonrasında kolaylıkla inkar edebilmektedir.