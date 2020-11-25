Atasözleri bilgi sağlayıcı, öğüt verici ve cümleleri anlamlandıran kalıplaşmış sözcüklerdir. Geçmişten günümüze adeta bir köprü görevi sağlamaktadır. Atasözleri kalıplaşmış ve anlamı derin olan sözcüklerdir. Bu sözcüklerden birisi de ' Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak ' cümlesidir.

Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Bu atasözünün anlamı; Bazı kimseler ellerinde ve avuçlarında bulundurdukları şeyler ile yetinmeyip daha fazlasını istedikleri için ellerindekileri de kaybettikleri şeklinde belirtilmektedir.

Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Atasözünün Açıklaması

Bu atasözü daha fazla kazanç elde etmek isteyenlerin hırsından ve aç gözlülüğünden dolayı elindeki kazançlarını da kaybetmesi olarak açıklanmaktadır.