Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Atasözleri geçmişi günümüze bağlayan nasihat verici sözcüklerdir. Atasözleri sayesinde birçok ortam ve diyalog içinde uygun ve anlamlı sözcükler türetilmektedir. Geçmiş yıllarda söylenen sözlerin günümüze kadar gelip kullanılması da atasözlerinin ne kadar önemli ve etkileyici olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir. Atasözleri hakkında bilgi edinebilir ve kullanımını sağlayabilirsiniz. Atasözünün anlamı nedir? Atasözü açıklaması ve konusu nedir? Soruların cevaplarını sizler için derledik.
Atasözleri bilgi sağlayıcı, öğüt verici ve cümleleri anlamlandıran kalıplaşmış sözcüklerdir. Geçmişten günümüze adeta bir köprü görevi sağlamaktadır. Atasözleri kalıplaşmış ve anlamı derin olan sözcüklerdir. Bu sözcüklerden birisi de ' Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak ' cümlesidir.
Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Bu atasözünün anlamı; Bazı kimseler ellerinde ve avuçlarında bulundurdukları şeyler ile yetinmeyip daha fazlasını istedikleri için ellerindekileri de kaybettikleri şeklinde belirtilmektedir.
Dimyata Pirince Giderken Evdeki Bulgurdan Olmak Atasözünün Açıklaması
Bu atasözü daha fazla kazanç elde etmek isteyenlerin hırsından ve aç gözlülüğünden dolayı elindeki kazançlarını da kaybetmesi olarak açıklanmaktadır.