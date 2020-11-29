Dinsizin Hakkından İmansız Gelir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

TDK ya göre, dinsizin Hakkından İmansız Gelir atasözünün anlamı nedir dendiğinde; “hiç acıması olmayan bir kimseyi, ondan daha acımasız bir kişi alt edebilir” denebilir.



Dinsizin Hakkından İmansız Gelir Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bir insan ne kadar kötü olursa olsun, diğer insanlar onun kadar kötü olmadıkları için hep zarar görürler ve o kişi kötülük yapmaya devam eder. Oysa acımasız ve kötü bir kişinin karşısına, ondan daha acımasız biri çıktığında, onunla baş edemez. Çünkü o daha kötüdür ve onu ancak o kişi alt edebilir. Acımasız insanlar, karşılarına onlardan daha acımasız biri çıktığında pusar ve geri adım atarlar.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Kötü ve acımasız bir kişiyi, ancak ondan daha kötü ve acımasız bir kişi dize getirebilir.