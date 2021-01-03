Diri Zıt Anlamlısı Nedir? Dirinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Diri sözcüğü sadece deyimlerde değil atasözlerinde de sıklıkla kullanılır. Bu atasözlerinin başında Etle Deri Yemekle Diri geliyor.



Dirinin Zıt Anlamı Olan Kelimeler



1- Ölü:



Örnek Cümleler:



1.A- Ölü deriyi temizlemek için her gün krem kullanıyorum.

1.B- Yaşayan Ölülerin Gecesi, en sevdiğim filmlerden biridir.



2- Mevta:



Meyyit sözcüğünün çoğulu olan mevta, Arapça kökenli bir kelimedir.



Örnek Cümle:



Çok sevdiğim dedem bugün mevta oldu.



3- Cansız:



Mecazi anlamı tazelik olan diri sözcüğünün zıt anlamlıdır:



Örnek Cümleler:



1.A- Her şey yolunda mı? Bugün çok cansız görünüyorsun.

1.B- Bu cansız futbolla oynamaya devam edersek hiçbir maçı kazanamayız.



4- Müteveffa:



Osmanlıca bir kelime olan müteveffa vefat etmiş anlamına gelir.



Örnek Cümle:



Müteveffa yazar onlarca kitabıyla hafızalarda yaşamaya devam edecek.



Diri ile eş anlamlı olan diğer kelimeler: Mürde ve Ceset.