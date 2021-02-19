Distansiyon Nedir? Tıp Dilinde Distansiyon Terimi Ne Anlama Gelir?



Distansiyon Nedir?



Distansiyon tıp dilinde kullanılan bir terimdir. İç organlarda oluşan şişliklere verilen bir isimdir. Hava veya gazla iç organlarda şişme yaşanması, distansiyon olarak adlandırılır. Özellikle karın bölgesinde yaşanması, kişinin bazı belirtileri göstermesine neden olur. Karın bölgesine dokunulduğunda bir acı hissedilir. Bağırsak sorunları ve enfeksiyon gibi birçok nedenden dolayı oluşabilen bir rahatsızlık türüdür.



Tıp Dilinde Distansiyon Terimi Ne Anlama Gelir?



Tıp dilinde iç organlarda oluşan şişlik, distansiyon olarak belirtilir. Bu rahatsızlığın tedavisi ve tanısı zaman kaybetmeden yapılmalıdır. Şikayetlerle beraber artan ağrı için, mutlaka sağlık kuruluşlarına gidilerek muayene olunması gerekir. Distansiyon rahatsızlığı bu durumlar için geçerlidir. Yaşanan şişliklerde ve doktorun yaptığı muayenede, distansiyon tanısı koyulabilir. Bu terim bu hastalar için tercih edilir ve kullanılır.