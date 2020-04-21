Dize Eş Anlamlısı Nedir? Dize Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Koşuğun her satırına verilmiş olan isme dize denmektedir. Dize kelimesi için Türk Dil Kurumu üzerinden, ‘mısra’ sözcüğünü aynı anlam kapsamında değerlendirebilirsiniz.



Dize Eş Anlamlısı Nedir?



Dize kelimesi için TDK bünyesinde eş anlamlı olarak mısra sözcüğü yer almaktadır. Mısra ise şiirde yer alan her bir dörtlük için öne çıkıyor. Şiirler genel olarak dörtlük olarak hazırlanır ve bu dörtlükler için mısra sözcüğü kullanılır. Bu doğrultuda siz de mısra ile beraber dize kelimelerini aynı anlam üzerinden değerlendirebilirsiniz.



Dize Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler



Hem koşuklar için hem de şiirin dörtlükleri adına dize ve mısra kelimelerini aynı anlam üzerinden kullanmanız mümkün.



‘’Bu güzel şiirin mısraları beni benden aldı.’’



‘’Her bir dize gerçekten bir harika olmuş.’’



Değişik amaçlar doğrultusunda görüldüğü gibi dize ve mısra kelimelerini değerlendirebilirsiniz.