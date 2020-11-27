Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar atasözünüm anlamı ne demek? Diye soran kişiler için, bir konu hakkında birbirlerini gözeten insanların bulunduğu bir topluluk içerisinde doğruyu söyleyerek onların yanlışlarını eleştiren kişilerin dışlandığını ifade etmek için kullanılan bir söz olarak karşımıza çıkar.



Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar Atasözünün Anlamı Ne Demek?



TDK' ya göre kendi çıkarlarını düşünen ikiyüzlü insanların olduğu yerlerde içlerinden sıyrılarak doğruyu söyleyen insanların sevilmediğini ifade eden bir atasözüdür. Böyle yerlerde doğru söyleyen insanların istenmediğini ifade etmek için kullanılır.



Kısaca Anlamı Nedir?



Kendi çıkarlarını gözeten kişilerin yanında doğru bir şekilde eleştiri yapan kişiler sevilmez.