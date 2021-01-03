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    03.01.2021 - 05:02 |

    Doğu Zıt Anlamlısı Nedir? Doğunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Dilimizde bulunan kelimelerin anlamları gibi zıt anlamları da çok önemlidir. Her kelimenin zıt anlamı bulunmasa da doğu kelimesinin zıt anlamı bulunmaktadır. Doğu dilimizde çok sık kullanılan bir kelime olmasından dolayı zıt anlamı da merak edilmektedir. Peki doğu zıt anlamlısı nedir? Doğunun zıt anlamı olan kelimeleri sizlere detaylıca derledik.

    Doğu Zıt Anlamlısı Nedir? Doğunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Doğu güneşin doğduğu yön anlamına gelen ve dilimizde cümle içerisinde çok sık kullanılan bir kelimedir. Doğu kelimesinin anlamı ve zıt anlamı TDK sözlüklerinde yer almaktadır.

    Doğunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zıt anlam kelimelerin karşıt anlamları manasına gelmektedir. Dilimizde her kelimenin zıt anlamı bulunmamaktadır. Özellikle kelimelerin olumsuz anlamı zıt anlamı ile çok sık karıştırılsa da zıt anlam kelimelerin anlam bakımından zıttı karşıtı olan kelimelere denmektedir. Doğu kelimesinin zıt anlamı ise şunlardır:

    - Batı
    - Garp

    Doğu kelimesi anlamı dışında ülkemizde isim olarak da çok sık kullanılmaktadır. Doğu kelimesinin TDK sözlüklerinde yer alan anlamı ise şu şekilde açıklanmaktadır:

    - Güneşin doğduğu ana yön, gün doğuşu, şark, maşrık
    - Bulunan yere göre güneşin doğduğu yönde kalan bölge
    - Güneşin 21 Mart ve 23 Eylül'de doğduğu 0,90 derecelik yön

     

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