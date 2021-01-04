Doktor Zıt Anlamlısı Nedir? Doktorun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Doktor; insanların sağlığının daha iyi olması için çabalayan insanlara verilen bir isimdir. Bununla beraber bu kelimenin zıt anlamlısının ne olduğunu merak edenler bulunmaktadır. Zıt anlamlı kelimeler arasında bazı kelimelerin karşılığı olmayabilir. Bunun yanı sıra doktor kelimesi de bu kategoride dahildir.



Doktorun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Dilimizin olağanüstü bir yapıya sahip olduğunu belirtmek oldukça mümkündür. Bunun yanı sıra dilimizde kullanılan kelimelerin çeşitliliğinin çok fazla olduğunu söylemek de pek yanlış olmayacaktır.



Zıt anlamlı kelimeler; kelimelerin karşıt anlamlılarını ifade eder. Bununla beraber doktor kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgi almak isteyenler, internete başvurmaktadırlar. Ancak doktor kelimesinin herhangi bir zıt anlamı bulunmadığını belirtmek mümkündür. Doktor kelimesinin, dilimiz içerisinde zıt anlamı bulunmamaktadır.