Dolar/TL ne kadar oldu? (12.05.2020)

BDDK'nın dün ilgili yasağı kaldırdı ve dolar/TL bu sabah 7.02'ye kadar gerileyerek güne düşüşle başladı.

Dünya genelindeki ülkeler ekonomilerini yeniden açmak için giderek kısıtlamaları hafifletirken, yatırımcılar ikinci bir enfeksiyon dalgası konusunda endişe duyuyorlar. Dış piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nagatif faiz uygulayıp uygulamayacağı yakından izleniyor. Fed yetkilileri James Bullard ve Patrick Harker, Çarşamba günü başkan Jerome Powell'ın yakından izlenecek konuşması öncesinde bugün sırasıyla

TSİ ile 16.00 ve 17.00'da açıklama yapacaklar.

Benzer şekilde Türkiye'de de bazı iş yerleri salgında alınan kısıtlama önlemlerinin dün itibarıyla kademeli kaldırılmaya başlamasıyla birlikte işbaşı yaptı.

HAZİNE BORÇLANMALARI İZLENECEK

Hazine bugün 3 yıl vadeli TLREF'e endeksli tahvilin ve 8 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek, doğrudan satış yöntemiyle 6 ay ve 2 yıl vadeli sabit getirili 2 kira sertifikası da ihraç edecek. Hazine bu hafta ayrıca kurumsal yatırımcılara yönelik altın cinsi tahvil ve kira sertifikası da ihraç edecek.

Hazine bu ay başından beri düzenlediği ihaleler ile yaklaşık 28 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi ve hedeflerinin yaklaşık dörtte üçünü tamamlamış durumda.