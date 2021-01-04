Dolu Zıt Anlamlısı Nedir? Dolunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Dolu kelimesi, cümleler içerisinde sürekli bir şekilde karşı karşıya kalınan kelimeler içerisinde bulunmaktadır. Bununla beraber dolu kelimesinin kendisine ait bir zıt anlamı bulunur. Dolu kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgilenmek isteyen bireyler için bilgi vermek doğrudur. Bunun yanı sıra örneklendirmek de dolu kelimesinin zıt anlamını anlamaya yardımcı olacaktır.



Dolunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Dolu kelimesinin zıt anlamı; dilimizde çok sık kullanılan bir başka kelime olarak tanımlanabilir. Dolu kelimesinin zıt anlamı; boştur. Dolu ile boş kelimeleri birbirinin zıt anlamdır. Boş kelimesi de dolu kelimesi gibi çok sıklıkla karşılaşılan bir kelimedir. Dolu ile boş kelimesine aşağıdaki gibi örnek vermek doğru olacaktır;



- Dolu sürahiyi bir anda boşalttı.