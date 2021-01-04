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    HaberlerEğitim Haberleri Dolu Zıt Anlamlısı Nedir? Dolunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    04.01.2021 - 02:40 |

    Dolu Zıt Anlamlısı Nedir? Dolunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Zıt anlamlı kelimeler, dilbilgisi açısından bilinmesi gereken en önemli konular içerisinde yer almaktadır. Türkçe dilinde her kelimenin belli bir zıt anlamı bulunur. Bazı kelimelerin ise birden fazla zıt anlamı bulunabilir. Bunun yanı sıra dolu kelimesinin zıt anlamını merak edenler için bilgi vermek önemli olacaktır. Peki dolu zıt anlamlısı nedir? İşte ayrıntılar.

    Dolu Zıt Anlamlısı Nedir? Dolunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Dolu kelimesi, cümleler içerisinde sürekli bir şekilde karşı karşıya kalınan kelimeler içerisinde bulunmaktadır. Bununla beraber dolu kelimesinin kendisine ait bir zıt anlamı bulunur. Dolu kelimesinin zıt anlamı hakkında bilgilenmek isteyen bireyler için bilgi vermek doğrudur. Bunun yanı sıra örneklendirmek de dolu kelimesinin zıt anlamını anlamaya yardımcı olacaktır.

    Dolunun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Dolu kelimesinin zıt anlamı; dilimizde çok sık kullanılan bir başka kelime olarak tanımlanabilir. Dolu kelimesinin zıt anlamı; boştur. Dolu ile boş kelimeleri birbirinin zıt anlamdır. Boş kelimesi de dolu kelimesi gibi çok sıklıkla karşılaşılan bir kelimedir. Dolu ile boş kelimesine aşağıdaki gibi örnek vermek doğru olacaktır;

    - Dolu sürahiyi bir anda boşalttı.

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