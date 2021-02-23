Domestik Ne Demek? (Tdk) Domestik İnsan Ve Domestik İnsan Ne Anlama Gelir?

Domestik insan aslında kısaca evde yaşamayı seven insan olarak bilinmektedir. Bu insanlar daha çok asosyal değillerdir. Daha çok tercihen ev içinde oldukça huzurlu hissetmektedirler.



Domestik Ne Demek?



Domestik günlük yaşamda nadir rastlanılan kelimelerden birisidir. Domestik kelimesinin kökeni Fransızca olmaktadır. Ve domestik kelimesinin anlamları iç ülke yerel yerli ve evcil anlamına gelmektedir.



(TDK) Domestik İnsan Ve Domestik İnsan Ne Anlama Gelir?



Domestik insana domestik kelimesinin anlamından olan evcil insan kelimesine oldukça yakın bir tabir olmaktadır. Yani bir birey kendinin domestik insana olarak tanımlıyor ise muhtemelen ev içinde yaşamayı seviyordur. Bu birey asosyallikten dolayı değil ev için de iç huzura erdiği için tercih etmektedir.