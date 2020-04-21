BİST97.695-1,26EURO7,600,79USD6,990,76ALTIN376,64-0,49
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Dost Acı Söyler Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması
    ABONE OL
    21.04.2020 - 17:01 |

    Dost Acı Söyler Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Yaygın şekilde kullanılan atasözlerinden biri olarak dost acı söyler cümlesi öne çıkıyor. Özellikle anlamı ile beraber mutlaka dikkate alınması gereken bir atasözüdür. Peki, dost acı söyler atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması için detaylar.

    Dost Acı Söyler Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Dost acı söyler atasözü TDK’ya göre ‘güvenilir arkadaşlar dostunun zarar görmemesi için acı da olsa doğruyu söyler’ biçiminde anlam taşımaktadır.

     Dost Acı Söyler Atasözünün Anlamı Nedir?

     Dostlar her zaman insanların yanında olan ve onlara daima doğruyu söyleyen kişilerdir. Güvenilir olan bu insanlar çıkar kaygısı gütmeden tüm samimiyetiyle yaklaşırlar. Sinsi şekilde yaklaşmazlar. Özellikle kusurlarımızı, hatalarımızı ve eksiklerimizi direkt olarak söylerler. Bunu bize sevdikleri için yaparlar. Böyle bir durumu gerçekleştirmemek için ise dost acı söyler atasözü kullanılır.

     Kısaca Atasözü Açıklaması

     Toplum tarafından benimsenmiş özlü sözler atasözü olarak bilinir. Bu atasözleri içerisinde dost acı söyler çok derin ve özel bir anlama sahiptir. Kişinin herhangi bir hataya düşmemesi için ona gerçekleri tüm çıplaklığıyla söyleyen kişiler dostlardır. İnsan her zaman gerçek dostları yanında tutmalı ve onları kaybetmemelidir.

    Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladıÇanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bahçıvanlık yapan Gürsel Eskici'nin (58), bir arkadaşının tavsiyesi üzerine maydanozla beslediği tavuklarından biri, maydanoz desenli yumurta yumurtladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mada Adası nerede, hangi şehirde? Mada Adası'nda corona virüs yok mu?

    Mada Adası nerede, hangi şehirde? Mada Adası'nda corona virüs yok mu?

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

    Önce babasını sonra kendisini bıçakladı!

    Önce babasını sonra kendisini bıçakladı!

    Sıradaki Haber