Dost Acı Söyler Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Dost acı söyler atasözü TDK’ya göre ‘güvenilir arkadaşlar dostunun zarar görmemesi için acı da olsa doğruyu söyler’ biçiminde anlam taşımaktadır.

Dost Acı Söyler Atasözünün Anlamı Nedir?

Dostlar her zaman insanların yanında olan ve onlara daima doğruyu söyleyen kişilerdir. Güvenilir olan bu insanlar çıkar kaygısı gütmeden tüm samimiyetiyle yaklaşırlar. Sinsi şekilde yaklaşmazlar. Özellikle kusurlarımızı, hatalarımızı ve eksiklerimizi direkt olarak söylerler. Bunu bize sevdikleri için yaparlar. Böyle bir durumu gerçekleştirmemek için ise dost acı söyler atasözü kullanılır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Toplum tarafından benimsenmiş özlü sözler atasözü olarak bilinir. Bu atasözleri içerisinde dost acı söyler çok derin ve özel bir anlama sahiptir. Kişinin herhangi bir hataya düşmemesi için ona gerçekleri tüm çıplaklığıyla söyleyen kişiler dostlardır. İnsan her zaman gerçek dostları yanında tutmalı ve onları kaybetmemelidir.