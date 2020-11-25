Dost Başa Düşman Ayağa Bakar Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Bu atasözümüzün birçok anlamı bulunmaktadır. Birinci anlamı dosta karşı doğru ve dürüst olmak düşmana ise ketum davranmak gelmektedir. İkinci anlamında ise verilen mesaj güzel giyinmenin önemini vurgulamaktadır.

Dost Başa Düşman Ayağa Bakar Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Atasözünün birinci anlamında temiz giyinmenin önemi ifade diliyor. Dost başa yani kişinin kendisine düşman ise giyim kuşam ve durumuna bakmaktadır. Bu durumda düşmana koz vermek, birinci imajın önemini bu yolla net bir mesajla belirtmektedir.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözünün kısa açıklamasında ise dosta karşı her zaman açık olunabilir, ancak düşmana karşı ketum ve sır tutan biri olmanın önemi vurgulanmaktadır. Dost, detaylara takılmaz direk kişinin kendisi ile ilgilenirken düşman ise tam tersi yöne bakarak kişinin açıklarını öğrenmek ve yakalamak adına daha detaycı olabilir. Ancak düşmana karşı temiz bir giyim kuşam ile bu yolla bir mesaj gönderilebilir. Bu durum dostları sevindirirken düşmanları düşünceye sevk edebilmektedir.