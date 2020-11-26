BİST1.3250.34EURO9.47-0.04USD7.93-0.26ALTIN460.57 -1.00
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Dost Dostun Ayıbını Yüzüne Söyler Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
    ABONE OL
    26.11.2020 - 02:08 |

    Dost Dostun Ayıbını Yüzüne Söyler Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Günümüzde dost dostun ayıbını yüzüne söyler atasözü pek çok sayıda kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu nedenle sizler için dost dostun ayıbını yüzüne söyler atasözünün anlamı ne demek? Kısaca atasözü açıklaması nedir? İşte, tüm detaylar.

    Dost Dostun Ayıbını Yüzüne Söyler Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Dost dostun ayıbını yüzüne söyler atasözünde temelde gerçek dostun nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır. Ülkemizde yaşayan kişiler bu atasözlerini sık sık günlük hayatta kullanmaktadır.

    Dost Dostun Ayıbını Yüzüne Söyler Atasözünün Anlamı Ne Demek

    Günümüz koşullarında gerçek dostumuz ayıbımızı her daim yüzümüze karşı söyler anlamına gelmektedir. Bu durum bizi uyarır ve de kusurumuzu düzeltmemize destek olur.

    Atasözünün Kısaca Açıklaması

    Atasözleri ülkemizde geçmişten günümüze kadar gelen oldukça değerli sözlerdir. Dost dostun ayıbını yüzüne söyler atasözünde de gerçek bir dost, kusurlarımızı arkamızdan söylemez anlamındadır. Ayrıca yüzümüze karşı da söyleyerek bizi uyarır anlamına gelir. Bu uyarılar, kusurlarımızı düzeltmemizi sağlayan bir durum olmaktadır. Bu neden ile kusurlardan kurtulmak amacı ile bu sözlere değer vermek ve de bu sözlerden olumsuz olan sonuçlar çıkarmamak gereklidir.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uzman isimden korkutan açıklama: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir

    Uzman isimden korkutan açıklama: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Hazirana kadar...

    10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

    10 soruda yeni kısıtlamalarda çalışanların hakları

    Akılalmaz kaza! Araçtan fırladı, kendini çatıda buldu

    Akılalmaz kaza! Araçtan fırladı, kendini çatıda buldu

    Sıradaki Haber