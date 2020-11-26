Dost Dostun Ayıbını Yüzüne Söyler Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Dost dostun ayıbını yüzüne söyler atasözünde temelde gerçek dostun nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır. Ülkemizde yaşayan kişiler bu atasözlerini sık sık günlük hayatta kullanmaktadır.



Dost Dostun Ayıbını Yüzüne Söyler Atasözünün Anlamı Ne Demek



Günümüz koşullarında gerçek dostumuz ayıbımızı her daim yüzümüze karşı söyler anlamına gelmektedir. Bu durum bizi uyarır ve de kusurumuzu düzeltmemize destek olur.



Atasözünün Kısaca Açıklaması



Atasözleri ülkemizde geçmişten günümüze kadar gelen oldukça değerli sözlerdir. Dost dostun ayıbını yüzüne söyler atasözünde de gerçek bir dost, kusurlarımızı arkamızdan söylemez anlamındadır. Ayrıca yüzümüze karşı da söyleyerek bizi uyarır anlamına gelir. Bu uyarılar, kusurlarımızı düzeltmemizi sağlayan bir durum olmaktadır. Bu neden ile kusurlardan kurtulmak amacı ile bu sözlere değer vermek ve de bu sözlerden olumsuz olan sonuçlar çıkarmamak gereklidir.