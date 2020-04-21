Dost Kara Günde Belli Olur Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında dost kara günde belli olur atasözü ‘sıkıntı ve zorlu günlerde insanın çevresinde bulunan kişiler’ şeklinde kısaca tabir etmek mümkün.

Dost Kara Günde Belli Olur Atasözünün Anlamı Nedir?

İnsanların mutlu zamanlarında çevresinde birçok işi olur. Fakat gerçek dostlar ve arkadaşlar sıkıntılı ve huzurlu dönemlerde belli olur. Kişinin üzüntüsünü paylaşan ve ona her konuda karşılıksız yardım eden insanlar önemli olanlardır. Bu insanları anlatmak için ise dost kara günde belli olur atasözü kullanılmaktadır.

Kısaca Atasözü Açıklaması

Derin anlamları olan kısa deyimler atasözü olarak bilinmektedir. İnsanları bir şeyleri net olarak anlatabilmek için atasözleri kullanılır. Bunlar içerisinde dost kara günde belli olur atasözü de önemli bir yere sahiptir. Zor günlerde kişinin karşılıksız olarak yanında olan aile, arkadaş ve dostlar anlatılır.