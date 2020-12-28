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    HaberlerEğitim Haberleri Dost Zıt Anlamlısı Nedir? Dostun Zıt Anlamı Olan Kelimeler
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    28.12.2020 - 16:02 |

    Dost Zıt Anlamlısı Nedir? Dostun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Dost kelimesinin zıt anlamı nedir? Dost kelimesinin zıt anlamı nerelerde kullanılmaktadır? Dost kelimesinin zıt anlamı kimler için söylenmiştir? Dost kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler nelerdir? Dostun zıt anlamı olması için yapılan şeyler nelerdir? Dostun zıt anlamı nasıl olmaktadır? Dost kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

    Dost Zıt Anlamlısı Nedir? Dostun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Dost kelimesi geniş zamanda olumlu olarak kullanılan kişinin etrafında bulunan ve her durumda yanında yakınında olan kimseler için söylenmekte olan bir terimdir. Dost kelimesi kimi zaman uzun yıllar arkadaşlık edilen kişiler için kullanıldığı gibi beraber zaman geçirilen sağlıklı ve sağlam ilişkiler kurulabilen kişiler içinde kullanılmaktadır.

    Dostun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

    Dost zıt anlamlısı olan kelime düşmandır. Dostun zıt anlamlısı düşmanlık eden kişinin kötülüğünü açık veya gizli isteyen kişiler için kullanılmaktadır. Dost kelimesi nasıl güzel bir nitelik ise düşman kelimesi de bir o kadar kötü bir tabir olmaktadır. Dostun zıt anlamlısı olan düşman bir kişi için tabir edildiği gibi çoğul olarak da tabir olunabilmektedir. Dost kelimesinin en belirgin zıt anlamı düşmandır.

     

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