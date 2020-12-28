Dost Zıt Anlamlısı Nedir? Dostun Zıt Anlamı Olan Kelimeler

Dost kelimesi geniş zamanda olumlu olarak kullanılan kişinin etrafında bulunan ve her durumda yanında yakınında olan kimseler için söylenmekte olan bir terimdir. Dost kelimesi kimi zaman uzun yıllar arkadaşlık edilen kişiler için kullanıldığı gibi beraber zaman geçirilen sağlıklı ve sağlam ilişkiler kurulabilen kişiler içinde kullanılmaktadır.



Dostun Zıt Anlamı Olan Kelimeler



Dost zıt anlamlısı olan kelime düşmandır. Dostun zıt anlamlısı düşmanlık eden kişinin kötülüğünü açık veya gizli isteyen kişiler için kullanılmaktadır. Dost kelimesi nasıl güzel bir nitelik ise düşman kelimesi de bir o kadar kötü bir tabir olmaktadır. Dostun zıt anlamlısı olan düşman bir kişi için tabir edildiği gibi çoğul olarak da tabir olunabilmektedir. Dost kelimesinin en belirgin zıt anlamı düşmandır.