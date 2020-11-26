Dostlar Alışverişte Görsün Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Dostlar alışverişte görsün atasözü, ülkemizde sıkça kullanılır. Bu söz, genellikle de bir işi yapıyormuş gibi görünen fakat aslında hiçbir iş yapmayan kişileri anlatmak için söylenir.



Dostlar Alışverişte Görsün Atasözünün Anlamı Nedir?



Dostlar alışverişte görsün atasözünün en çok kullanılan anlamı, çalışıyormuş gibi görünmektir. Ülkemizde bu söz, genellikle çok iş yapıyormuş gibi yaygara yapıp aslında hiçbir iş yapmayan kişileri niteler.



Kısaca Dostlar Alışverişte Görsün Atasözünün Açıklaması



Nasrettin hocanın pazarda dokuz yumurta bir akçeye diye bağırması sonucunda oradan geçen bir esnaf yahu hocam dokuz akçeye sekiz yumurta aldın zarar edeceksin demesinin ardından hocanın boş ver dostlar alışverişte görsün demesi ile bu deyim anlam kazanmıştır. O günden bugüne kadar bu deyim hep kullanılmaya devam etmiştir.